9月起北卡投票 須出示附照片身分證

北卡選民投票時需出具有照片的身分證，如果沒有證件，需填寫例外表格。(北卡州選委會臉書)

今年的北卡 選舉，選民將被要求出示附照片的身分證件。如果沒有此種證件的人，可向各地選委會申請，免費取得10年有效的選民身分證。

北卡最高法院4月底時裁決恢復選民身分證法，從2023年9月、10月和11月的市政選舉開始，選民前往投票 所投票時，須出具附有照片的身分證明才能領取選票。

根據北卡最高法院S.B. 824號裁決，要求選民在投票時出示可接受的身分證明，包括有效的、未過期的北卡駕照 、北卡非經營者(nonoperator)身分證明、美國護照、北卡選民身分證、法定資格機構頒發的學生證、州或地方政府機構的員工身分證、外州駕照或非經營者身分證明、美國政府頒發的軍人或退伍軍人身分證、由州或聯邦政府認可的部落登記卡、由美國政府機構或北卡為公共援助計畫簽發的身分證。

通過郵寄投票的選民須在選票隨附的「帶照片身分證信封」內附上可接受的證件複印件，其所接受證件類別如上。

如果沒有以上證件的選民，可向各地選委會申請免費選民照片身分證。這份ID將包括選民的照片、姓名和登記號，於發布之日起10年內有效。民眾可上網：https://vt.ncsbe.gov/BOEInfo/，獲知各地選委會的地址、電話、開放時間。

無論是親自投票或缺席郵寄選票，如果選民無法出具帶照片的身份證件或複印件，可填寫有照身分證件例外表格(Photo ID Exception Form)完成投票。