玉山升學講座 建議申請大學提早準備

美東南玉山科技協會日前在亞特蘭大僑教中心，舉辦大學申請講座。(記者林昱瑄／攝影)

美東南玉山科技協會日前在亞特蘭大僑教中心，舉辦大學申請講座，並進行線上同步轉播。講者提醒年輕學子們，12年級會很忙，建議將一些申請事項提前準備好，留給高中最後一年更多的餘裕。

前哈佛大學入學面試 官Patrick Tapia分享了近年來的申請趨勢：包括了愈來愈多申請者選擇提前申請，包括EA(Early Action)與ED(Early Decision)。

他說疫情之後頂尖大學一般申請(Regular Admission)錄取率降低，但提前申請的錄取率則較高。一般情況下，學生可嘗試提前申請，尤其本身條件好的；但應考慮申請「可觸及」(Reach)範圍的學校，不要低估自己，但也不要陷入超過己身條件的競爭環境。

再者，學校更加重視學生人格特質(character)：學生應在essay裡表達真實的自己，避免他人捉刀代筆(包括AI)；更多學校使用視訊面試/視訊自我介紹，學生應事先準備並了解所申請學校及科系，不要照稿念，而最重要的就是：練習、再練習。

他也提到平權法案(Affirmative Action)判決過後，大學申請雖然不能考慮種族，但依舊能透過面試及essay考慮種族對個別申請人的影響。短期來說，此判決似乎對亞裔錄取有利，但此舉可能使多元化降低，應密切注意未來發展。

Occidental College入學招生高級助理院長Duanduan Hsieh，以線上方式加入座談。他談到如何在申請文件中脫穎而出。他說各校申請人員看的是每個學生申請文件的各方面要素，即為holistic admission，不會只著重單一元素，學生不要因為某個要素未達預期而失去信心。

即將入學喬治亞大學(UGA)學生Ryan Huang，則分享了他的申請經驗。雖然現在SAT /ACT 並非列為強制要求項目，但他建議學生們仍去參加考試，並且儘早去考，最好是在升12年級前。學生考前可使用官方版的SAT/ACT練習教材，會比第三方的教材好。

專業留學顧問HS2 Academy團隊主席Vickie Chiang，也分享了多年來協助申請的經驗並鼓勵學子們。

玉山理事長林筠卿也說明了今年度的玉山青年獎(MJ-YAA)。其報名期限至9月9日為止。(記者林昱瑄／攝影)

當天，玉山理事長林筠卿(Allan Lin)也介紹了今年度的玉山青年獎(MJ-YAA)，凡11及12年級，在學術卓越；領導力；科學、技術、工程和數學(STEM)；啓發性；特殊才能及社區服務等類別表現優異的學生均可申請。報名至9月9日截止，網址：https://shorturl.at/auFN5。獲獎名單將在9月30日公布，並在11月4日玉山年會上頒獎。