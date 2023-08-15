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喬治亞理工美式足球場 改名現代球場

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬治亞理工美式足球隊的主場，已由鮑比．多德體育場(Bobby Dodd Stadium)更名為現代球場(Hyundai Field)。(美聯社)
喬治亞理工美式足球隊的主場，已由鮑比．多德體育場(Bobby Dodd Stadium)更名為現代球場(Hyundai Field)。(美聯社)

喬治亞理工學院(Georgia Tech)與現代汽車達成協議，該校美式足球隊的主場，已由鮑比．多德體育場(Bobby Dodd Stadium)更名為現代球場(Hyundai Field)。

喬州校董會近日宣布，現代汽車將在20年內向該校支付約5500萬元，以獲得該球場的冠名權。

1913年該球場啟用時名為格蘭特球場(Grant Field)，1988年更名為鮑比．多德體育場 (Bobby Dodd Stadium)，以紀念前教練兼體育總監。學校計畫通過在體育場進行展示，來維持其作為格蘭特球場歷史的認可。

喬治亞理工在宣布該協議時表示，贊助內容將「增強其功能，以提升該校美式足球場及其周邊，能提供給球迷在比賽日的體驗。」

根據該校新聞稿指出，這是雙方長達數十年的合作夥伴關係的一部分，也是現代汽車在喬州投資的一部分。該合作夥伴關係的願景，包括支持未來可持續交通、氫經濟、勞動力發展和智慧城市，以及許多其他合作領域的研究和應用。更多細節將在未來幾個月內公布。

喬治亞理工學院校長卡布雷拉(Ángel Cabrera)在一份聲明中表示，與本校一樣，現代汽車是個全球品牌，是質量、創新和致力於推進技術為世界帶來積極影響的代名詞。

總部位於南韓首爾的現代汽車，正斥資55.4億元在喬州布萊恩郡(Bryan)建設電動車和電池工廠。該工廠預計將創造超過8100個就業崗位。

2022年10月，現代汽車表示，將為該校的科學、技術、工程和數學研究(STEM)提供12萬元的獎學金。

喬州 足球 就業

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