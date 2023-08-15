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北卡維克郡圖書車 上路

記者王明心／北卡羅來納州報導
維克郡的圖書車。(維克郡官網)
維克郡的圖書車。(維克郡官網)

為增加居民對圖書館的認識和使用、培養閱讀愛好和對書籍的欣賞，並提供幼兒和照顧者額外服務，北卡最大郡維克郡(Wake)推動「活動圖書」(Bookmobile)計畫，把形同小型圖書館的圖書車，開到社區和活動場地，讓更多人能與書籍接觸。

維克郡公立圖書館系統與合作夥伴組織及社區機構合作，設定服務地點。每個服務站都會定期安排圖書車駐站服務。圖書車每年依三個時間表運行，包括1月至4月的冬春季、5月至8月的夏季、9月至11月的秋季，12月休息。

圖書車的內部裝置。(洛麗市府臉書)
圖書車的內部裝置。(洛麗市府臉書)

社區內若有向民眾開放的場地、維克郡內服務幼兒的機構、被該郡確認的弱勢社區，或慶祝維克郡多元化人口的社區活動，圖書車會根據人員配備和日程安排，到場參加及支持，做一次性的服務。

流動圖書館最近的行程如下：

● 8月19日早上9時至下午4時，Marbles兒童博物館，201 E Hargett St., Raleigh。

● 8月22日早上10時至中午12時，John Chavis紀念公園，505 Martin Luther King Jr Blvd, Raleigh。

● 8月29日早上10時至中午12時，Peach Road公園，911 Ileagnes Road, Raleigh。

● 8月30日早上10時至中午12時，Dorothea Dix公園，1030 Richardson Drive, Raleigh。

● 8月31日早上10時至中午12時，Village at Washington Terrace, 1951 Booker Drive, Raleigh。

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