每10萬人遭詐騙率 這州冠全美

警方提醒民眾留意短信、電子郵件和電話詐騙。(本報檔案照)

根據富比世 雜誌(Forbes)一項新的「全美詐騙 最嚴重州」的研究顯示，喬治亞州在每10萬人中的欺騙案件比率，名列全美之冠，共有437起欺詐事件。就2023年前三個月的詐騙報告總數而言，該州以約1萬3930件排名第七。

富比世雜誌計算了2023年第一季聯邦貿易委員會(FTC)的數據，發現在整體金融詐騙最嚴重的州排名中，喬州 排名第五，僅次於加州、佛州、新澤西州和德州。

喬州的詐騙損失總額排名全美第12位，達3340萬元。此外，該州的損失中位數為600元，排名第八。

該研究指出，全美詐騙案中，冒名頂替騙局(imposter scam)是最常見的。在這些騙局中，騙子常會冒充父母、國稅局(IRS)人員，甚至警察，並會說服受害者透過禮卡、比特幣或其他線上支付方式支付款項。但警方表示，真正的政府或警察部門，永遠不會使用這種方式要求民眾付款。

其他常見的詐騙手段還有網購詐騙，今年前四個月喬州共接獲7萬5500起此類案件，位居全美第二。

另外，全美還接到了1萬9600件投資詐騙舉報案件。

富比世提醒民眾應注意以下事項，以避免上當受騙：

●對所有來電、電郵和其他通信訊息保持警惕。假設任何不熟悉的訊息都是詐騙。如果收到此類訊息，請不要回覆。相反地，請使用經過驗證的管道聯繫消息來源，無論是銀行、國稅局還是其他組織或企業。請勿使用不明訊息中所提供的電話號碼或連接。

●不要相信來電顯示。詐騙分子可偽造來電顯示，讓其看起來很真實。

●不要被獎品或免費現金所誘惑。詐騙者經常使用獎品或免費現金，來引誘民眾洩露其個人資訊。其中一種策略要求受害者支付少量費用以換取獎品。

●設定過濾掉不需要的電話和訊息。iPhone和Android設備都可設定清除垃圾郵件或簡訊，減少詐騙威脅。民眾還可以使用阻擋來電程式來過濾垃圾電話。