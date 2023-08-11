焦慮及憂鬱影響生活 患者應及時求助

精神科醫師沈璐(Dr. Lulu Tsai)說明憂鬱症及焦慮症的症狀及成因。(螢幕截圖)

亞特蘭大台灣婦女會與美東南區北一女校友會聯合舉辦以華人社區為主的心理健康 系列講座，首場「如何面對成年人的焦慮和憂鬱症 」線上演講，邀請到精神科醫師沈璐(Dr. Lulu Tsai)及婚姻家庭諮商師陳鈺(Nicole Liu)分享。兩位講者均提醒聽眾，情緒問題嚴重時可能影響生活，務必盡早尋求專業協助。

沈璐說明憂鬱症九大症狀：包括失去興趣、情緒低落、反應激動/遲緩、體重劇烈變化、罪惡感或無價值感、失眠/嗜睡、疲憊或失去活力、注意力不集中或記憶力變差、反覆想到死亡或有自殺念頭等。

她說，像是環境(生活壓力、疾病、事故等)、心理因素(如完美型、冠軍型、神經型人格)或生理因素(遺傳、化學物質或身體改變等)，都可能導致憂鬱症。

她也說明，一般心情焦慮是種正常生理反應，但若感到嚴重的害怕與擔憂並持續一段時間，則要懷疑可能是焦慮症。而包括經歷或目睹傷害、壓力累積、其他心理疾病、遺傳、藥物及酒精、個性、疾病造成壓力等，都可能導致焦慮症的產生。

陳鈺則分享自己移民來美並成為心理治療師30多年來的心境。她表示，每個成人一路走來，都會面對許多挑戰，無論是長大成人，求學，求職，婚姻，小孩，喪偶，所經歷過的逆境和挑戰都會成為生命中一部分。她以己身為例，鼓勵聽眾面對難題時，正面思考「以往那些逆境我都經歷過，我知道我一定可以過得去，我一定可正向地去解決問題」。

她提到面對憂鬱或焦慮的抗壓自救法，包括及時諮詢專業，遠離負向訊息/社交媒體，找到正確資訊，重視自我照顧(self care)，發揮愛心創意並建立健康的生活方式。

兩位講者也提到了幾個心理健康的聯邦及喬州資源。包括：Victim of Crime Program：shorturl.at/cflm9，或電：1-855-484-2846；喬州心理健康危機熱線：1-800-715-4225，或上網：tinyurl.com/bdz6s25c；美國衛生及公共服務部(HHS)向殘障人士免費提供各種援助和服務：1-877-696-6775；988國家自殺防治專線，可要求中文翻譯；National Alliance on Mental Illness(NAMI)，或可求助於911或最近的急診室。

婦女會會長蘇太乙則預告第二場針對青少年焦慮/憂鬱症的講座，將在10月21日(周六)下午1時舉辦。

沈璐現任西佛州BayCare醫療網精神科專科醫師，臨床執業近30年。初中時從台灣移民美國，畢業於卓克索大學(Drexel)醫學院，曾任職賓州大學醫院住院醫生。專長治療思覺失調症、憂鬱症、過動及注意力不集中、失眠、躁鬱症等與精神相關之疾病。