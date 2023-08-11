今年最大增幅 喬州新冠住院數升逾12％

喬治亞州 的COVID-19住院人數近日呈現上升趨勢，這是今年首次出現增長。根據CDC的最新數據，7月16日當周，全州因COVID住院的人數增加了12.1%。儘管此數字仍遠低於往年同期，但卻是2023年的最大增幅。

愛默蕾大學(Emory)流行病學系高級副主任蓋斯特(Jodie Guest)表示，與過去三年中看到的其他增長相比，這種增長很不尋常，因為這並非是由新變種引起，而依然是今年初以來流行的變種。

在喬州 卡布郡(Cobb)、寶丁郡(Paulding)和切羅基郡(Cherokee)的住院人數在此期間內大幅增加。該州南部的科爾奎特郡(Colquitt)則是全美增長最大的郡之一。

蓋斯特說，這可能是由於夏季人們聚會增加且到處旅行。而很多人聚會之前已不再進行檢測 。

她說，所有年齡段的住院人數都有所上升，但對70歲以上的長者來說尤其顯著。她呼籲民眾如感覺不舒服，最好進行病毒檢測，並了解本月將推出的最新疫苗狀況。

喬州公衛廳仍在全州多個地點提供免費新冠病毒檢測，可上網查詢：dph.georgia.gov/covidtesting。