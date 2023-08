坎普擬提高民眾控告企業難度

喬州州長坎普日前向喬州商會表示,希望限制民眾使其更難提起訴訟。他聲稱訴訟會加重企業的保險和商業成本。(美聯社)

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)日前在對喬州 商會(Georgia of Chamber of Commerce)發表的演說中表示,希望提高民眾提起訴訟的難度。他說,訴訟會加重企業的保險 和商業成本。

坎普說,該州的法律讓人們很容易對喬州企業主提出無意義的訴訟,從而推高了業主的保險費用,且會阻止新的高薪工作來到這些社區。

他說,該州偏高的汽車保費 率便是這類訴訟造成的危害之一。

坎普的言論給此一年度活動帶來了黨派色彩。共和黨人大多支持此類限制措施,民主黨人大多反對。屬於民主黨的聯邦參議奧索夫(Jon Ossoff)則認為兩黨合作的方式最適合喬州。

「讓我們共同努力,」奧索夫勸告這個主要由共和黨組成的商業團體,「把政治放在一邊。」

該商會長期以來一直支持限制訴訟,但近年來此類努力在州議會陷入停滯。坎普的講話表明了他將支持眾議會。

喬州州議員曾在2005年的一項侵權改革法案中對於包括疼痛和苦難(pain and suffering)在內的非經濟損失(noneconomic damages)設定上限,但州最高法院在2010年以違憲為由將其推翻。

這一宣布將引發2024年州議會召開時的一場爭鬥。今年,坎普將他連任時所尋求的幾乎所有議程都入了提案。

這一決定符合坎普作為房地產開發商的背景。商業地產和公寓業主一直是訴訟限制的最大支持者之一。另一批支持者是卡車運輸業。坎普稱這些行業已經「無法接受」因訴訟所承受的負擔。

坎普說,當地的貨運公司要麼無力承擔保險,要麼根本找不到承運人,而企業主則生活在擔心因覬覦其財產提出荒謬索賠的被起訴恐懼中。

坎普表示,他呼籲「在法庭上創造公平的競爭環境」(level the playing field in our courtrooms),將可降低保費並有助於創造更多就業機會。

根據全國保險專員協會(National Association of Insurance Commissioners)的數據,2020年,喬州的平均汽車保費排名全美第八,平均為1254.83元。

目前情勢發展尚不明朗。但2020年,一項由企業支持的計畫試圖將針對缺陷產品的賠償上限定在25萬,並禁止原告律師在陪審團面前爭論具體數額的賠償金。商業團體還表示,喬州應改變允許原告在起訴貨運公司的同時起訴保險公司的做法。