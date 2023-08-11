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亞城看板╱ 亞城太極拳學會 8/20慶20周年

記者林昱瑄

亞特蘭大太極拳學會成立即將滿20周年，將在8月20日(周日)上午10時至12時，在亞特蘭大僑教中心舉行典禮，慶祝鄭子太極拳的傳承與發展。

鄭子太極拳源自楊式太極拳。五絕大師(詩、書、畫、拳、醫)鄭曼青(1901-1975)師承楊澄甫大師並習得真傳，楊式太極拳有108、72、56、24等各種拳架，鄭曼青大師將其簡化，是謂37式鄭子太極拳。亞城太極拳學會以37式鄭子太極拳為教學基礎，致力於將太極拳傳承給更多的人。

當天慶祝活動特邀嘉賓朱殿蓉演示太極拳並跟與會者交流。僑教中心地址：5377 New Peachtree Road, Chamblee, GA 30341。

中華總會與亞裔警 8/26宣導安全駕駛

●為提升大眾對安全駕駛的認識和重視，中華總會與亞城亞裔警界聯盟攜手合作，將於8月26日(周六)下午1時至5時在泛亞社區服務中心舉辦宣導講座。參加者將有機會獲得證書，進而享受保費優惠。

講座上，透過亞城亞裔警界聯盟的專業講師，參加者將深入了解安全駕駛的重要，並學習避免交通事故的關鍵技巧。

講座名額限制為20人。報名截止日期為8月15日。參加者需發送簡訊至：(404)576-8358，內容包括姓名、參加人數和聯絡電話。參加講座費用為每人45元。

這場活動不僅為提供實用的交通安全知識，還可為參加者的保險費用帶來可觀優惠。中華總會和亞城亞裔警界聯盟希望通過這類合作，在社區中建立起更高的安全駕駛意識，從而共同締造更安全的道路環境。

泛亞中心地址：3510 Shallowford Rd, Atlanta, GA 30341。(記者林昱瑄)

亞裔 亞特蘭大 保費

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