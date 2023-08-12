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美國味全台式月餅禮盒閃亮登場 為海外華人享用家鄉美味 做好食品安全嚴格把關

亞特蘭大訊
味全台式月餅已在美國各大超市販售。(Wei-Chuan)
味全台式月餅已在美國各大超市販售。(Wei-Chuan)

今年的中秋佳節即將於9月29日到來，美國味全(Wei-Chuan USA Inc.)台式月餅和廣式月餅禮盒延續往年好口碑，以新鮮的品質和高雅的包裝再次亮麗登場，讓華人朋友藉此與家鄉親朋共享「海上生明月，天涯共此時」的佳節。現在味全月餅均已在各大華人和亞洲超市推出，歡迎選購。

今年美國味全推出的台式月餅，有綠豆凸禮盒、綜合禮盒、精緻禮盒、和特選禮盒等四類。其中綠豆凸禮盒是六粒裝的綠豆凸；綜合禮盒則是味全顧及大眾喜愛一盒中享用多種口味的新鮮感，所以有集合綠豆凸、芋頭酥和桂圓紅棗的9粒裝綜合台式月餅禮盒；還有晶沙酥、松子蓮蓉、桂圓紅棗等9粒精緻台式月餅禮盒。另外還為喜愛蛋黃酥的朋友們，準備了集合綠豆蓉蛋黃酥、棗泥蛋黃酥、芋頭蛋黃酥的9粒包裝特選禮盒。

美國味全的廣式月餅保留正宗廣式傳統的雅緻工法，甜而不膩，口味有雙黄白蓮蓉月餅、純正單黃蓮蓉月餅、純正伍仁月餅、和純正單黃紅豆沙月餅等四類禮盒。

美國味全公司成立於1972年，是一家在美國生產中式食品和乾貨、冷凍生鮮、有機食品、和進口傳統華人食品的公司，品牌產品多達上千，銷售網遍及美國、加拿大及中南美洲，滿足海外華人對家鄉味思念，提供月餅之類的優質傳統美食。

該公司在全美設有兩個工廠、六個負責銷售配送的分公司。其兩個工廠，一是位於加州洛杉磯地區的八萬多呎廠房，第二個廠座落在田納西州納什維爾地區(Nashville)的十四萬多呎廠房。負責銷售配送的六個分公司，分別位於洛杉磯、舊金山、休士頓、亞特蘭大、芝加哥和紐澤西，各自具備3萬多到10萬多呎不等的倉儲規模。

據美國味全指出，安全的産品、優良的品質、風味的傳承、和工藝的創新，是美國味全食品公司一直堅持與追求的四個目標。其中在食品安全方面，秉持維護消費者利益為信念，從源頭把關，嚴守食品法規，日常生産作業有USDA / FDA / Health Department(美國農業部駐廠，食品藥物管理局及縣市衛生單位)的監督。

在原材料採購方面，所有在美國生產製造所需原料，都要求供應商提供標準保證函以及詳細的產品規格書。美國味全依據聯邦政府的規範，製定並嚴格執行相關的食品安全維護計劃，來確保整個生產過程的安全。

在傳承傳統方面，該公司在美國生產的產品包括水餃、煎餃、鍋貼、肉包、餛飩、小籠湯包、春捲皮、木須皮等幾十個品項。同時，美國味全的進口部通過實地考察、質量把控，帶來了數百種來自不同國家不同地域各具特色的產品。

在開拓創新方面，美國味全在傳承中華傳統美食的基礎上，不忘與時俱進，推陳出新，切合當下美國中餐流行趨勢，開發XO、是拉差辣味系列、四川麻辣系列等辣味產品。同時，美國味全也開發出全天然系列、有機系列等綠色食品，以滿足不同消費者多樣性需求。

美國味全保留正宗廣式傳統的雅緻工法的廣式月餅。(Wei-Chuan)
美國味全保留正宗廣式傳統的雅緻工法的廣式月餅。(Wei-Chuan)

華人 洛杉磯 加州

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