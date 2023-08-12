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邵雯熱忱響應「公益為先，以球會友」 贊助捨得杯孔子基金會高球賽 募集獎學金支持優秀學生

北卡羅來納夏樂訊
邵雯參與在紐約長島大頸木邊高爾夫俱樂部(Woodside Club)舉辦的捨得杯高球賽。(Wendy提供)
邵雯參與在紐約長島大頸木邊高爾夫俱樂部(Woodside Club)舉辦的捨得杯高球賽。(Wendy提供)

服務北卡來羅納州社區20年的南北卡華人工商總會副會長邵雯(Wendy Shao)，為響應美國孔子基金會「公益為先，以球會友」的宗旨，近日以黃金級贊助商的身份參與在紐約舉辦的2023年「捨得杯」暨美國孔子基金會第八屆高爾夫慈善邀請賽，並贏得「女子最遠距離」。

捨得杯是由紐約山東同鄉、美國山東工商總會和美國孔子基金會，於8月2日在長紐長島大頸木邊高爾夫俱樂部(Woodside Club)舉辦。據悉，此賽事是美東地區最具規模和影響力的高爾夫慈善邀請賽，邀集各社團組織/僑領/企業家協辦、捨得酒業股份有限公司冠名，十數年來已舉辦七屆邀請賽。

今年這項高球賽得到社會各界廣泛、高度認同，並吸引著來自全美各州150多位資深高手、企業家、成功商人及社會賢達愛心人士參賽。邵雯則是繼去年之後，再次慷慨贊助。邵雯說，她是藉由女婿、山東同鄉會理事邵帥，得以了解、認識、並參與這項有意義的活動。

據了解，美國孔子基金會2012年自成立至今，每年將募集的善款向全美約100多名從小學生到研究生的優秀學子，頒發孔子獎學金。迄今為止已有1000多名德才品學兼優的學生榮獲「孔子獎學金(含證書)」逾150多萬美元。

邵雯表示，她被美國孔子基金會高爾夫邀請賽秉承「公益為先，以球會友」的宗旨吸引，因為該活動將募集到的善款，全部用於「孔子獎學金」，獎勵優秀華裔青少年，鼓勵他們在美國努力學習、貢獻社會、傳承中華傳統文化。

她說，美國孔子基金會高爾夫球慈善邀請賽是一項集助學、競技、休閒、商務和交流於一體的全方位運動專案，她也因此認識了許多朋友。

在北卡州華人社區以熱忱服務為人熟知的邵雯，曾任南北卡華人互助中心第一任的代理主任，協助中國大使館到當地為華人辦理旅行證、護照延期。她多年來大力贊助各類活動，如華美協會的春節晚會，南北卡工商總會的中秋晚會和年會等。2020年新冠疫情開始時，她更是忙上忙下，協助商會在華人社區籌措善款買口罩寄回中國，後來又捐贈口罩給當地的醫護人員和華人同胞。她還多次贊助支持夏樂橄欖樹基金會的社區義診服務，及南北卡華人工商總會為貧困學生設立的教育獎學金基金會。

邵雯從事金融財務投資與保險的專業人士，擁有美國金融服務學院的ChFC(特許理財顧問)和CLU(特許壽險核保師)頭銜，及紐約州立大學賓漢姆分校的MBA學位。現為美國保德信保險公司(Prudential)的保險與ChFC、CLU財務專員，人壽和醫療保險執照擴及北卡州、新澤西州、紐約州和康州，也有加州、內華達和威斯康星州壽險執照。她還持有美國金融監管局(FINRA)投資方面的7號、6號、63和65號執照；同時也在北卡、南卡、新澤西和紐約持有財產險方面的P & C執照等。

她為了方便服務大眾，還設立了陽光保險經紀公司(TW Insurance Agency LLC)，為大家提供汽車、房屋(自住/出租)、商業、勞工、和長期護理等保險。邵雯說，「在過去的20年裡，我一直從事金融保險服務工作，幫助客戶保護他們的家庭，實現他們的財務目標。在保德信(普天壽)，我致力於為我的客戶提供卓越的服務，並讓親人安心。」

有關各類理財和保險事務可聯繫邵雯，電話：917-807-6889，辦公室位於新亞洲超市旁，地址是4412 Potter Road, STE B, Stallings, NC 28104，電郵：[email protected]

邵雯今年再度贊助捨得杯，鼓勵優秀學生獲得「孔子獎學金」。(Wendy提供)
邵雯今年再度贊助捨得杯，鼓勵優秀學生獲得「孔子獎學金」。(Wendy提供)
邵雯以「女子最遠距離」獲得獎杯和威士忌酒。(Wendy提供)
邵雯以「女子最遠距離」獲得獎杯和威士忌酒。(Wendy提供)
邵雯與主辦人合影。(Wendy提供)
邵雯與主辦人合影。(Wendy提供)
邵雯(左)與友人支持捨得杯的舉辦。(Wendy提供)
邵雯(左)與友人支持捨得杯的舉辦。(Wendy提供)

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