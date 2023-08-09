華協夏季野餐 逾百人出席歡聚

華協招待會員享用排骨飯、雞肉飯、豆沙月餅和鳳梨酥。(記者王明心／攝影)

北卡 三角地區華美協會(TACAS)日前在凱瑞鎮的龐德公園(Bond Park)舉行夏季野餐，以多樣午餐盒、剉冰、月餅等美食招待會員並舉行抽獎，吸引百餘人出席。

會長黃光榮表示，往年春季野餐常與節日撞期，時間和地點都不易敲定，董事會決定移至其他社團都無舉辦活動的8月，也可預先慶祝中秋節。當天華協除提供排骨飯、雞肉飯等中餐，並向「趙姐烘培坊」訂製豆沙月餅和鳳梨酥，讓會員預先品嘗中秋風味。

在華協長大並曾擔任過數屆會長的第二代張懿文(Lisa Chang)，當天也帶來自購的大型刨冰機和各式配料，免費招待刨冰。會員們開心享用沁涼冰品，也對下一代的參與付出感到欣慰。

該會是北卡三角地區歷史最悠久的華人社團，許多人在社團度過青春歲月。頸部受傷的台灣女婿鮑哲(Dan Boudreaux)即使公園椅子太硬，不適合身體狀況，也自備椅子參加。他說，台灣是他的另一個家，在華協認識了許多一輩子的朋友，受傷後更驚覺人生無常，只想珍惜當下，不錯過相聚機會。

該會幾年前推出「永久會員制」，家庭只要一次繳50元，就可成為永久會員。此舉鼓勵許多會員參與，也吸引失聯的「舊人」和剛搬到北卡的「新人」加入。

在阿帕拉契州立大學(Appalachian State)任教的陳建宏說，三角地區不斷成長，相信華協前景也持續看好，所以他決定加入永久會員。多年失聯的陳垚不但重返社團，成為永久會員，還將當天抽得的最大獎捐出，表達回饋。

上個月剛搬到凱瑞的朱知章和穆瑪蒂(Martha A. Mutschler-Chu)都在康乃爾大學(Cornell)任教達45年。兩人退休 後四處尋找退休地，其考慮因素包括氣候、人口結構、良好醫療設施、民風和善、有好吃的亞洲餐廳，最後凱瑞雀屏中選。他們很慶幸找到了理想的退休家園，也很高興能在華協認識友善開朗的朋友。