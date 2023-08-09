甲蟲入侵北卡71郡 白蠟樹嚴重受損

翡翠白蠟蟲已蔓延到北卡71個郡，對白蠟樹(ash tree)造成嚴重損害。(北卡林務局臉書)

一種叫「翡翠白蠟蟲」(Emerald Ash Borer, EAB)的甲蟲，已陸續在北卡 100個郡中的71個郡出現，也因此對白蠟樹(ash tree)造成嚴重損害。

根據Woodworking Network網站報導，此種入侵性物種於2013年開始破壞北卡的闊葉樹，並於2015年在三角地區的維克郡(Wake)、杜倫郡(Durham)、橙郡(Orange)出現蹤跡。北卡州大(NC State)教授奧滕(Kelly Ote)說，橙郡的大多數白蠟樹已經或即將被感染。

翡翠白蠟蟲是一種金屬綠色甲蟲。在美國境內，EAB於2002年在密西根州 底特律附近首次被發現，現在已蔓延至中西部和東部的許多州，導致數千萬棵白蠟樹因蟲害死亡。

這種蟲原產於亞洲地區，特別是中國、日本、韓國和俄羅斯 東部部分地區。據信牠是跟著用白蠟木製成的木質包裝材料一起被運到美國。成年甲蟲在白蠟樹的樹皮上產卵。當卵孵化時，幼蟲鑽入樹皮，並以樹的運輸組織為食，因而擾亂樹內養分和水分的流動，導致樹木死亡。

北卡原產的四種白蠟樹，包括白蠟樹(white ash)、綠白蠟樹(green ash)、卡羅來納白蠟樹(Carolina ash)和南瓜白蠟樹(pumpkin ash)，都受到EAB攻擊。2013年北卡的Granville、Person、Vance、Warre四郡都發現了此蟲，到了2015年有更多郡遭到入侵。 北卡林務局密切跟踪其活動，隨時更新動態。