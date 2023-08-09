喬州擬立法 兒童加入社媒須父母許可

喬州副州長瓊斯(Burt Jones)和參議員阿納維塔特(Jason Anavitarte)表示，將尋求在2024年通過法律，要求兒童須得到父母許可才可創建社交媒體帳號。(美聯社)

喬治亞州副州長瓊斯(Burt Jones)和州參議員阿納維塔特(Jason Anavitarte)表示，他們將尋求在2024年通過法律，要求兒童須得到父母的明確許可，才能設立帳號加入社交媒體。

「賦予父母權力很重要，」阿納維塔特說。「很多家長不知道如何限制孩子接觸網路上的內容。」

阿納維塔特表示，該州提案將以路易斯安納州今年通過的法律為藍本，並計畫於2024年生效。提案將規定社交媒體提供者，須驗證帳戶持有人的年齡，未滿18歲者如未經父母同意不准加入社交媒體。

阿納維塔特表示，曾與擁有Facebook和Instagram的Meta Platforms公司進行過短暫接觸。他和瓊斯表示，將與Meta討論未來計畫。

美國衛生局局長穆爾蒂(Vivek Murthy)在5月份曾警告，社交媒體尚未被證實對年輕人是安全的。他呼籲科技公司、家長和監護者「立即採取行動保護孩子」。他並要求科技公司共享數據並提高透明度，並要求立法者如同管理汽車座椅和嬰兒配方奶粉一樣監管社交媒體。

為遵守聯邦法規，社交媒體公司已禁止13歲以下的兒童註冊其平台，但事實上兒童很容易繞過此禁令申請帳號。

丕優研究中心(Pew Research Center)發現，有高達95%的13至17歲青少年使用社交媒體，超過三分之一更表示他們「幾乎一直」使用這些平台。

阿納維塔特還表示，他希望加強喬州關於網路霸凌 的法律。現行法律要求任何被發現三次霸凌行為的學生，必須轉往另一所學校。阿納維塔特說，希望重啟這項2022年提案，要求學校警告學生和家長，某些行為可能會導致觸犯刑事跟踪騷擾(stalking)罪而必須受到相關處罰。

Meta去年宣布，正採取措施驗證用戶年齡，包括允許用戶上傳身分證或錄製自拍視頻；並與年齡驗證公司合作。Meta表示，它在Instagram上為13至17歲的青少年提供「適合年齡的體驗」，包括防止與身分不明的成年人進行不必要的接觸。

此一新法還可能導致平台要求使用者以政府所頒發的身分證件，來驗證用戶年齡。

目前，路州、猶他州 和維吉尼亞州 針對一些色情網站已有類似立法。言論自由聯盟(Free Speech Coalition)因此代表成人片藝人、情色作家、性教育者和色情片觀眾，提告猶他州和路州，稱這類法律歧視某類型言論，有違憲之嫌疑。猶他州的一名法官日前駁回了該訴訟，表示由於該法的設計方式，挑戰者無法提起訴訟。