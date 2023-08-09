我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兩個低氣壓本周移動至加州 氣溫將下降 有機會下雨

疫情期間空屋多、利率低 千禧世代「住宅自有率」激增

喬州擬立法 兒童加入社媒須父母許可

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬州副州長瓊斯(Burt Jones)和參議員阿納維塔特(Jason Anavitarte)表示，將尋求在2024年通過法律，要求兒童須得到父母許可才可創建社交媒體帳號。(美聯社)
喬州副州長瓊斯(Burt Jones)和參議員阿納維塔特(Jason Anavitarte)表示，將尋求在2024年通過法律，要求兒童須得到父母許可才可創建社交媒體帳號。(美聯社)

喬治亞州副州長瓊斯(Burt Jones)和州參議員阿納維塔特(Jason Anavitarte)表示，他們將尋求在2024年通過法律，要求兒童須得到父母的明確許可，才能設立帳號加入社交媒體。

「賦予父母權力很重要，」阿納維塔特說。「很多家長不知道如何限制孩子接觸網路上的內容。」

阿納維塔特表示，該州提案將以路易斯安納州今年通過的法律為藍本，並計畫於2024年生效。提案將規定社交媒體提供者，須驗證帳戶持有人的年齡，未滿18歲者如未經父母同意不准加入社交媒體。

阿納維塔特表示，曾與擁有Facebook和Instagram的Meta Platforms公司進行過短暫接觸。他和瓊斯表示，將與Meta討論未來計畫。

美國衛生局局長穆爾蒂(Vivek Murthy)在5月份曾警告，社交媒體尚未被證實對年輕人是安全的。他呼籲科技公司、家長和監護者「立即採取行動保護孩子」。他並要求科技公司共享數據並提高透明度，並要求立法者如同管理汽車座椅和嬰兒配方奶粉一樣監管社交媒體。

為遵守聯邦法規，社交媒體公司已禁止13歲以下的兒童註冊其平台，但事實上兒童很容易繞過此禁令申請帳號。

丕優研究中心(Pew Research Center)發現，有高達95%的13至17歲青少年使用社交媒體，超過三分之一更表示他們「幾乎一直」使用這些平台。

阿納維塔特還表示，他希望加強喬州關於網路霸凌的法律。現行法律要求任何被發現三次霸凌行為的學生，必須轉往另一所學校。阿納維塔特說，希望重啟這項2022年提案，要求學校警告學生和家長，某些行為可能會導致觸犯刑事跟踪騷擾(stalking)罪而必須受到相關處罰。

Meta去年宣布，正採取措施驗證用戶年齡，包括允許用戶上傳身分證或錄製自拍視頻；並與年齡驗證公司合作。Meta表示，它在Instagram上為13至17歲的青少年提供「適合年齡的體驗」，包括防止與身分不明的成年人進行不必要的接觸。

此一新法還可能導致平台要求使用者以政府所頒發的身分證件，來驗證用戶年齡。

目前，路州、猶他州維吉尼亞州針對一些色情網站已有類似立法。言論自由聯盟(Free Speech Coalition)因此代表成人片藝人、情色作家、性教育者和色情片觀眾，提告猶他州和路州，稱這類法律歧視某類型言論，有違憲之嫌疑。猶他州的一名法官日前駁回了該訴訟，表示由於該法的設計方式，挑戰者無法提起訴訟。

猶他州 霸凌 維吉尼亞州

上一則

賓州汽車騰空撞入民宅2樓 警：駕駛是故意的

下一則

芝加哥多家博物館 8月推出免費參觀日

延伸閱讀

前Meta高層余怡慧 獲延攬出任Bondee執行長

前Meta高層余怡慧 獲延攬出任Bondee執行長
網紅送贈品 曼哈頓數千人大騷亂 至少12傷、65人被捕

網紅送贈品 曼哈頓數千人大騷亂 至少12傷、65人被捕
商場掏槍殺人 華府男子被重判囚25年

商場掏槍殺人 華府男子被重判囚25年
遭議會開除 田納西州2議員補選贏回來

遭議會開除 田納西州2議員補選贏回來

熱門新聞

短時間內喝下過量水，恐將導致水中毒。(pexels)

20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死

2023-08-08 09:58
費城葛蘭姆商業保險公司全體員工六年前集資從創辦人第二代手中買下公司，如今將以3億7500萬元轉賣，215名員工人人成為百萬富翁。(取材自Graham Co.官網)

6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁

2023-08-05 11:49
芝加哥一名8歲女童日前在自家門口騎著滑板車，未料住在對面的43歲男性鄰居覺得太吵，竟直接朝女童頭部開槍，導致女童傷重不治。(取材自abc7chicago影片截圖)

嫌8歲女童騎滑板車太吵 鄰居竟「爆頭」槍殺她

2023-08-08 03:09
喬治亞州的美國27號公路(U.S. Route 27)名列全美50條最可怕的道路之一。(Wikimedia)

全美50條可怕道路 喬州27號公路排44

2023-08-02 02:00
曾在中國工作10年，喜歡穿旗袍的鄒晶梅，為富地博物館最新一期科學家面貌的展覽主角。(富地博物館官網)

刺青穿旗袍 芝富地博物館科學家展聚焦華裔鄒晶梅

2023-08-04 14:20
涉及明尼蘇達州佛洛伊德遭警跪殺案的亞裔警察邵都，7日由法官裁決判關4年9個月。(美聯社)

佛洛伊德案亞裔警堅不認罪 反遭法官重判57個月

2023-08-07 16:27

超人氣

更多 >
20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死

20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死
租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬

租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬
「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元

「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元
美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸
56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」

56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」