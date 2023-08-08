增加喬州支出 州長坎普鬆口以

在多年的巨額預算盈餘之後，喬州州長坎普表示他準備放鬆財政政策。(美聯社)

堅持抑制支出，為喬治亞州帶來高額盈餘的喬州 州長坎普(Brian Kemp)日前表示，在多年的巨額預算 盈餘後，他準備採取放鬆財政措施。

規畫和預算辦公室(Office of Planning and Budget)主任鄧恩(Richard Dunn)在該州預算審核的年度備忘錄，提到州機構、民代，可對2024年以及2025年預算要求提高3%。他還邀請各機構提出一次性使用該州未分配盈餘的方案，估計這部份金額可能會超過100億元。

鄧恩指出，所有提案「應針對能夠『推動』計畫成果、改善客戶服務、為州開展業務，或提供服務以提供未來改進的舉措。」

共和黨坎普作為州長最強大的權力之一是設定收入金額，州法律並規定立法者在編列州支出計畫時，不能超過州長提出的收入額度。

坎普財政政策的批評者，包括傾向自由派的喬州預算與政策研究所(Georgia Budget & Policy Institute)表示，坎普刻意地降低收入預期，導致該州服務無法爭取更多經費。

儘管坎普動用了盈餘，給予超過300萬元的一次性所得稅、財產稅和燃料稅的減免，但對如何支出、回饋或投資剩餘數十億額外現金的進一步討論，坎普卻有意迴避。這些資金過去三年裡一直閒置在銀行帳戶。

由於政府官員擔心COVID-19流行導致收入急劇下降，喬州大多數機構將2021年預算削減了10%。相反的，聯邦刺激計畫和通貨膨脹，推動了收入和銷售稅的增加。各機構的預算在2022年和2023年有所增加，但主要是為了提高員工薪資編列。

這意味著許多計畫，至今仍未從2021年縮水後恢復過來。政府雇員人數一直在下降，部分是因為裁員，然而這也使大家對各機構能否充分服務喬州不斷增長的人口提出質疑疑問。根據人口普查局的數據，2010年至2020年間，該州新增超過100萬居民，增幅為10.6%。

在7月1日開始的2023財年中，喬州預計從州府財庫收入中花掉325億元，而包括聯邦資金在內，喬州總體支出為559億元。其中州的收入預計持平，但總體支出將從去年的615億元明顯下降。

近幾個月來，整體稅收有所降溫，6月份與2022年同月相比下降了0.4%。但該州2022財年稅收收入，除非出現50億的大幅下降，否則仍將與預期脫鉤。這意味喬州應會連續第四年產生稅收盈餘，除非坎普和立法者大幅增加支出或減稅。

喬州的預算用於教育 170萬K-12學生和43萬5000名大學生；關押4萬9000名州囚犯；鋪設1萬8000哩的高速公路；並照顧超過20萬名患有精神疾病、發育障礙或吸毒或酗酒者。教育是該州最大的開支，其次是醫療保健。