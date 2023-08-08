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全國最美校園 喬州貝理學院奪亞軍

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
喬州貝里學院(Berry College)在「全美25個最美麗的大學校園」名單中排名第二。(該校臉書)
喬州貝里學院(Berry College)在「全美25個最美麗的大學校園」名單中排名第二。(該校臉書)

「旅遊與休閒」雜誌(Travel & Leisure)日前列出了「全美國25個最美麗的大學校園」，位於喬治亞州羅馬(Rome)附近的貝里學院(Berry College)排名第二，名列冠軍的是加州史丹福大學(Stanford)。名單上的前25名，有10個位在南方。

該雜誌稱，貝里學院擁有「世界上最大最連續的大學校園，擁有超過2萬7000英畝的田野、湖泊、森林和山脈。該校也充分利用了它的環境，在美麗的英國哥特式(Gothic)建築附近有許多倒影池和噴泉，如福特餐廳(Ford Dining Hall)、福特禮堂(Ford Auditorium)和瑪麗大廳(Mary Hall)，這些建築都是由該校最大的捐助者福特(Henry Ford)贊助建造。」

這並非貝里學院第一次上榜。事實上，它已上榜有十多年。除了建築之外，校園裡最上鏡的地方之一就是經過修復的老磨坊(Old Mill)。

該校網站稱，老磨坊始建於1930年，並於1980年代中期修復。「老磨坊只有在像Mountain Day這類特殊場合才會營業。如果營業，橡樹山禮品店(Oak Hill Gift Shop)會出售老磨坊的玉米粉。」

貝里學院是一所私立文理學院，位於喬州羅馬附近的Mount Berry社區。該校於1902年由Martha Berry創立。

「最美大學」前十名依序：加州史丹福大學、喬州貝理學院、印第安納州聖母大學(University of Notre Dame)、佛州南方學院(Florida Southern College)、加州聖地牙哥大學(University of San Diego)、紐約州巴德學院(Bard College)、德州萊斯大學(Rice University)、紐約州康乃爾大學(Cornell University)、田納西州西沃恩南方大學(Sewanee: The University of the South)以及西雅圖的華盛頓大學(University of Washington)。

完整名單可查看：https://shorturl.at/dfM12。

加州 史丹福大學 喬州

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