喬州8名州府前雇員 被控欺詐失業金
八名喬州前政府雇員，因涉嫌在COVID-19疫情期間欺詐失業保險金而遭到起訴。
富頓郡(Fulton)提交的起訴書，對八名被告在為該州工作期間，向喬州勞工廳提出假的失業福利申請的罪行提出指控。
喬州檢察長卡爾(Chris Carr)日前表示，政府雇員被委託以誠實和道德的方式行事，違者將被追究責任。「我們將毫不猶豫追捕任何為本州工作，但卻試圖非法獲取公共資金以謀取個人利益者。」
起訴書指控James Neville犯有19項虛假文書罪(false statements and writings)，La-Kira Williams犯有14項虛假文書罪。兩人還被指控兩項違反州就業保障法的罪名。
Denise Vance、Divincia Richardson和 Willie Jones則被指控犯有10項虛假文書罪。Vance被控兩項違反就業保障法的罪名，而Richardson和Jones則被指控一項罪名。
Tamika Goodwin被控犯有八項虛假文書罪。Curesha Blair被指控犯有五項虛假文書罪， Regina Sterling則面臨三項相同罪行的罪名。
這些起訴書由喬州檢察長辦公室與州勞工廳和美國勞工部合作進行調查後聯合提出。該州檢察長的公共誠信和白領犯罪部門(Georgia Office of Inspector General)向富頓郡大陪審團提供了該案的證據。
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