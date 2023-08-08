喬州8名州府前雇員 被控欺詐失業金

八名喬州 前政府雇員，因涉嫌在COVID-19疫情期間欺詐失業保險金而遭到起訴。

富頓郡(Fulton)提交的起訴書，對八名被告在為該州工作期間，向喬州勞工廳提出假的失業福利申請的罪行提出指控。

喬州檢察長卡爾(Chris Carr)日前表示，政府雇員被委託以誠實和道德的方式行事，違者將被追究責任。「我們將毫不猶豫追捕任何為本州工作，但卻試圖非法獲取公共資金以謀取個人利益者。」

起訴書指控James Neville犯有19項虛假文書罪(false statements and writings)，La-Kira Williams犯有14項虛假文書罪。兩人還被指控兩項違反州就業 保障法的罪名。

Denise Vance、Divincia Richardson和 Willie Jones則被指控犯有10項虛假文書罪。Vance被控兩項違反就業保障法的罪名，而Richardson和Jones則被指控一項罪名。

Tamika Goodwin被控犯有八項虛假文書罪。Curesha Blair被指控犯有五項虛假文書罪， Regina Sterling則面臨三項相同罪行的罪名。

這些起訴書由喬州檢察長辦公室與州勞工廳和美國勞工部 合作進行調查後聯合提出。該州檢察長的公共誠信和白領犯罪部門(Georgia Office of Inspector General)向富頓郡大陪審團提供了該案的證據。