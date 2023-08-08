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應對開學焦慮 北卡大提供建議

記者王明心╱北卡羅來納州報導
開學在即，許多孩子和家長有了返校焦慮。(UNC臉書)
開學在即，許多孩子和家長有了返校焦慮。(UNC臉書)

暑假即將結束，無論是家長或學生可能對開學或多或少都會有無名的焦慮感。北卡大學(UNC)心理學家福倫(Samantha Pflum)提供了一些應對開學焦慮的建議。

無論是新學年的新課表、新老師、新同學、新課程作業，都帶來了新挑戰。福倫表示，孩子和家長對此感到擔憂是正常的，加上現在的孩童經歷比以往還要高程度的焦慮和抑鬱，有些甚至仍在應對疫情所帶來的情感和學業困境，開學挑戰比他們的爸媽當年所面對的還大。

孩子出現開學焦慮的跡象因年齡而異。年幼的孩子可能會拒絕上學或表現出黏人行為。青少年可能會對他們的家庭作業、某堂課或某一考試表示擔憂，他們可能會稱病不上學，或要父母去學校早一點接他們回家。學校成績下降、作業沒交，都可能是焦慮的跡象。除此之外，父母也要留意他們是否有持續性情緒低落或被霸凌的跡象。

對此，福倫提供一些應對的建議：

● 制定一個和孩子一起遵守的常規：孩子們是常規為導向(routine-oriented)的族群，一個固定作息的時間表可減少焦慮，尤其年幼孩子，可預測性的生活能穩定他們的情緒。她建議使用圖片或符號來幫助年幼孩子了解什麼時候是上學時間、作業時間或玩耍時間。

● 經常詢問孩子的感受：隨著時間的推移，一定要詢問他們老師、朋友、乘校車情況、課堂環境和課外活動，查明焦慮根源可幫助解決問題。

● 鼓勵孩子參加感興趣的課外活動：參加感興趣的課外活動可讓學生從學業中解脫出來，並提供與同齡人交流的機會。從事孩子們期待的事，和喜歡的朋友在一起，可減輕對上學的焦慮。

● 教孩子如何自我倡議(self-advocate)：他們需要能審視自己的感受並表達出來，也知道遇到困難時，可以向誰求助。鼓勵他們與父母、信任的輔導員、老師或喜歡的長輩交談。

● 溫柔對待自己和孩子：開學焦慮是短暫性的正常現象，不要苛求自己和孩子，一切都會過去。

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