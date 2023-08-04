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亞城FASCA培訓結業 58學員展現精采成果

記者閻尚恩／亞特蘭大報導
左起：亞城諮詢導師范琪君、戴念華、牛中怡；歐宏偉；洛麗諮詢導師陳翰儀、許巧欣、曹振琪。(記者閻尚恩／攝影)
左起：亞城諮詢導師范琪君、戴念華、牛中怡；歐宏偉；洛麗諮詢導師陳翰儀、許巧欣、曹振琪。(記者閻尚恩／攝影)

「2023年FASCA海外青年志工」新舊生培訓活動日前在亞特蘭大文教中心舉辦。有來自喬治亞州、北卡及南卡的58名學員參加。活動結業式上，學員們演出舞蹈並展現學習成果。當天也為新成立的小隊授旗，並頒發結業證書。

此次培訓活動由前FASCA承辦團隊—慧智文教基金會執行長賴美智、高友怡、江昭萱、謝國昱、許嘉芸、David Huang六位老師負責，內容包括認識台灣、尋根溯源、團隊建立、文化體驗及領導力培訓等。

僑教中心主任歐宏偉感謝家長信任，讓孩子有機會參與FASCA。他說FASCA的主軸是領導，服務，文化及傳承。除了推展國民外交外，學員們也可利用訓練後在地服務，申請白宮總統獎，對升學很有幫助。近日才剛從醫院出院的他也提醒大家，保持健康才能貢獻社會。

歐宏偉接著代表僑委會頒發感謝狀給FASCA六位導師，亞特蘭大諮詢導師范琪君、戴念華、牛中怡；北卡洛麗諮詢導師許巧欣、陳翰儀、曹振琪。

范琪君表示，三天培訓過程非常辛苦，她提醒學員將老師的指導、建議學以致用，活在當下，莫忘「Jumping into FASCA」的精神與意義。她說每位學員都極富潛力，將來到社會各個角落，應以身作則幫助提升台灣能見度，讓世人感受台灣的美好。

中華文化學校何佩君老師的雙胞胎女兒宋璿、兒子宋睿連續第三年參加培訓。她表示，其實緊密課程也多少會為子女覺得心疼。但她鼓勵大家，不管傷心、焦慮、驚訝等情緒的經歷，都是人生的一部分。當學員完成並克服挑戰，學習到新技能，也會感覺到自我成長與改變。

全體新舊學員當天還帶來了FASCA大使之舞表演「完美世界」。新學員們另外帶來分會之舞「致青春」，舊生則表演「刀劍如夢」。

負責文化課程的老師謝國昱也分享了幾位學員們的精彩文化作業。他說，新生們透過「尋找根源」的作業，發掘父母的文化根源，並了解台灣的美好。此外，因為疫情全美各地仇恨亞裔事件不斷，學員們也藉機反思探討新冠與亞裔種族議題。

僑務委員陸復泰也頒發獎品給優秀的微電影「家族遷徙的故事」得主Emma Lin。

被稱為「草莓奶奶」的FASCA之母賴美智，分享了華人典範楊右任「舊鞋救命」的故事，楊移民澳洲，目睹非洲小孩光腳被沙蚤侵入腳底，嚴重甚至要截肢，因此與團隊親赴非洲、幫孩童洗腳、消毒、用藥驅蟲，拯救生命，無數非洲小孩秀出來自台灣的愛心鞋，善舉感動無數人。

賴美智說，希望藉由學習各地華人移民典範，將其傳承下去，期待學員未來成為在美國土地上最有貢獻的一代。

當天出席貴賓有還有僑務委員范琪君、僑務委員陸復泰和夫人楊君琦、僑務諮詢委員蔣政宏及王祥瑞、僑務顧問張世杰及吳俊彥、亞特蘭大婦女會理事蘇碧瑞等。

學員們宣誓成為海外青年文化大使。(記者閻尚恩／攝影)
學員們宣誓成為海外青年文化大使。(記者閻尚恩／攝影)
左起：謝國昱、江昭萱、高友怡、歐宏偉、賴美智、許嘉芸、David Huang。(...
左起：謝國昱、江昭萱、高友怡、歐宏偉、賴美智、許嘉芸、David Huang。(記者閻尚恩／攝影)
2023年FASCA海外青年志工新舊生培訓活動日前在亞特蘭大文教中心舉辦，共有5...
2023年FASCA海外青年志工新舊生培訓活動日前在亞特蘭大文教中心舉辦，共有58人參與。(記者閻尚恩／攝影)
優良小隊表揚。(記者閻尚恩／攝影)
優良小隊表揚。(記者閻尚恩／攝影)
當天也舉行了授旗儀式。(記者閻尚恩／攝影)
當天也舉行了授旗儀式。(記者閻尚恩／攝影)

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