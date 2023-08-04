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全美華協亞城分會 周曉燕連任會長

記者閻尚恩／亞特蘭大報導
全美華協亞特蘭大分會日前在Chow Time餐廳舉辦理事會換屆選舉。(記者閻尚恩／攝影)
全美華協亞特蘭大分會日前在Chow Time餐廳舉辦理事會換屆選舉。(記者閻尚恩／攝影)

今年是全美華人協會(NACA)亞特蘭大分會25周年。日前該會在Chow Time餐廳舉辦理事會換屆選舉，會長由周曉燕(Maggie Mers)連任。會議中邀請理事會成員、仙伯里市(Chamblee)市長莫克(Brian Mock)出席，並由喬治亞大學陳茁博士(Dr. Adam Chen)發表人工智慧和醫療(Artificial Intelligence and Healthcare)專題演講。

會議由周曉燕主持，她首先感謝華協團隊與會員的鼎力支持，並回顧疫情結束後社會復甦期間，該會提供各種資源幫助社區廣大成員，重回職涯、經濟、教育軌道。

陳茁在演講中談到人工智慧對人類醫療的貢獻，首先能利用科技減少醫生誤診；其次用機器學習演算判讀基因，標記與定位基因，有助於預測更多遺傳性疾病與提早醫療預防；第三是用演算法分析醫療理賠起始金額、與修正金額的差距，分析城鄉差距與醫療理賠給付金額多寡的關係；第四則是分析影像資料庫，由生成式人工智能製圖繪畫甚至創作藝術。

當天與會者也踴躍提問，探討包括人工智能是否會導致醫療保險歧視患病風險較高者，是否會擴大醫療給付分配不均？自動化比率上升導致失業率激增？演算法模型是否考慮極端氣候因素影響人類健康？機器能否判斷哪些基因經過基因剪輯重組？AI是否早已帶有偏見然後帶著有色眼鏡讀取資料？科技究竟是中立還是雙面刃，不小心便淪為有心人士加劇撕裂社會的利刃等議題。

會員投票選出新一屆主席李秀蘭(Lani Wong)、會長周曉燕、資深副會長Eric Wang、秘書副會長Lynn Yang、財務主計Carol Ng，以及新一屆理事會成員：Mike Deng、Brian Mock、Gene Hanratty、Xiao Tong、羅毓君(Shandry Law)、Tracy Xu、Nellie Li及Ric Hubler。

會長周曉燕(右)致贈禮品予講者陳茁博士。(記者閻尚恩／攝影)
會長周曉燕(右)致贈禮品予講者陳茁博士。(記者閻尚恩／攝影)

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