佛州中部麻瘋病罕見激增 不具傳統風險因子

近期，佛州中部的麻瘋病(leprosy)病例激增。(CDC)

根據聯邦疾病防治中心(CDC)分享的一項新研究顯示，佛羅里達州中部的麻瘋病(leprosy)病例激增。研究指出，陽光州「見證了不具傳統風險因子的麻瘋病發病率飆升」，而「越來越多證據表明麻瘋病已在美國東南部流行」。

該研究指出，過去十年，東南部各州報告的麻瘋病例數量已增加了一倍多。

報告援引國家麻瘋病計畫(National Hansen's Disease Program)稱，2020年全美報告了159例新病例，其中佛州 是病例最多的州之一。

佛州中部占該州報告病例的81%，而這個地區的痲瘋病患者更占全國病例的近五分之一。

報告說，「雖然以往美國病例大多是來自該疾病好發流行國家的移民 ，但2015年至2020年期間，似乎約34%的新病例是在當地感染的。佛州中部的幾例病例沒有明確的人畜暴露，也不存在傳統已知的風險因素。」

人畜共患疾病是由動物和人之間傳播的細菌引起的。

研究中指出，佛州中部一名54歲男子患有癩腫瘤 型麻瘋病(Lepromatous leprosy)，不存在已知傳播途徑的危險因素。癩腫瘤型是麻瘋病的三種主要類型之一，感染者全身會出現廣泛潰瘍和病變。據克利夫蘭診所(Cleveland Clinic.)稱，這種類型更具傳染性。

此病患一生都住在該地，本身是一名園林設計師，他因疼痛和持續的紅斑皮疹而前往皮膚科尋求治療。他否認最近有過國外或國內旅行，也沒有接觸過犰狳(armadillos)或曾與來自麻瘋病流行地區的移民長期接觸，或與已知患有麻瘋病患有聯繫。

然而，在南方大量不相關的病例，被發現攜帶與該地九帶犰狳(nine-banded armadillos)相同的麻瘋分枝桿菌(M. leprae)，這表明人畜共患傳播的可能性很大。

美國東部(包括喬治亞州和佛州中部)報告的許多病例沒有接觸過人畜共患疾病，近期也無居住在美國境外。

報告中說，「這一訊息表明麻瘋病已成為佛州的一種地方性疾病，需要進一步研究當地本土傳播途徑。」研究人員補充，「即使沒有其他危險因素，民眾前往該地旅行也應將麻瘋病列入考量因素。」

研究人員說，佛州許多病例中不存在傳統的風險因素，且大量居民在戶外度過大量時間，這種行為模式，支持對環境水源作為潛在傳播源進行調查。

麻瘋病，也稱為漢森病(Hansen disease)，是種主要影響皮膚和周圍神經系統的慢性傳染病。一般而言，透過呼吸道飛沫傳染是該病被最廣泛認可的傳播途徑。

世界衛生組織(WHO)表示，麻瘋病發生在120多個國家，每年報告的新病例超過20萬例。截至2019年，巴西、印度和印尼均報告新增病例超過1萬例，其他13個國家則各報告新增病例為1000例至1萬例。