靈活性人壽保險DreamSecure Flexible

作者專業保險經紀人Belinda Shu

由於病毒和動盪不安的世界，有很多不確定性和不穩定性，購買人壽保險將幫助所有年齡段的人。在病毒流行期間，人壽保險銷售額大幅增長。因為不僅對家庭保護是如此的重要。而且它也將有助於您的退休金 。 讓我介紹一下我們新推出的靈活人壽保險Dream Secure Flexible：

1)提供長期、靈活的承保範圍，可以隨著您生活的發展而改變。有了這種可調整的人壽保險，無論您處於人生的哪個階段，都可以在經濟上保護您所愛的人。

2)該保險不僅擁有靈活性，而且具有許多吸引人的好處。例如：終生現金價 值積累，以及減少或增加保險金額。根據您的預算讓您更好地控制您的人壽保險。

3)終生現金價值積累：現金價值是我們靈活人壽保險的另一個重要特徵。現金價值的主要好處是您積累了足夠多的錢，您可以將其作為貸款用於任何您想要的東西，例如幫助支付大學學費、房屋首付或財務緊急情況。

4) Paidup終生人壽保險：您付出的保費丟不了，這將幫助您獲得一份終身人壽保險。

我們有不同的計劃來滿足不同的需求。需要進一步諮詢，請致電我們770-280-4350。

美國家庭人壽保險公司(American Family Life Insurance)連續12年，被最苛刻的評級WARD集團，再次選為全美最佳50家人壽和醫療保險 公司，體現了AMFAM的雄厚財力和保單的可信度，也是Weiss評級的為數不多的A+保險公司。Belinda Shu代理處在過去9年中，年年都是人壽保險鑽石獎獲獎人，同時累積了豐富的經驗，更好地為您選擇最合適的保單。

請注意：以上資訊不應該解讀為稅務，法律或財務方面的建議。本文由第三方人Belinda舒 (Belinda Shu Agency INC)提供。如果您需要汽車、房屋、商業和人壽保險，請聯繫Belinda舒保險代理處770-280-4350。Belinda Shu 保險代理處不僅是美國家庭保險集團(AMFAM)在GA最大的保險代理處，也是全美亞族最大的保險代理處。累積了豐富驗，為您選擇最合適的保單。