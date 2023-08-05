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美豐銀行總資產和存款雙雙成長 積極創新服務社區 第20家分行LaGrange成立 總行再添新樓即將投入營運

亞特蘭大工商組
美豐銀行面向Shallowford Road的現代化豪華辦公大樓。
美豐銀行面向Shallowford Road的現代化豪華辦公大樓。

總行位於喬治亞州Doraville的美豐銀行控股公司(MetroCity Bankshares, Inc.)是一家亞裔銀行，致力走入社區、服務大眾，不斷積極創新，不僅今年第二季財務報告顯示旗下美豐銀行(Metro City Bank)總資產和總存款，雙雙增長，淨利息收入也比前一季增長，比去年同期大幅增長43.8%。在此同時，美豐銀行在喬治亞州大城市LaGrange成立分行，使得分行總數達到20家。

美豐銀行為因應業務的增長，在總行後方、面向Shallowford Road之處，加蓋一幢現代化豪華辦公大樓，預計8月竣工。未來這座大樓將投入房屋貸款業務，為大眾提供最佳的服務。

目前美豐銀行在全美的分行，分別是位於喬州亞特蘭大地區的Doraville、Duluth、Norcross、Johns Creek、Suwanee、Sugarloaf、Peachtree Corners和East Cobb，德州各有三家分行，阿拉巴馬州、維吉尼亞州和紐約州各有兩家，新澤西州及佛羅里達州Tampa各一家分行。

美豐銀行為了更大地發揮服務社區的銀行角色，第20家分行特地走出亞特蘭大都會區，設立於喬州中西部、靠近阿拉巴馬州的LaGrange市，位於人流往來繁華的LaGrange Mall百貨商場旁。該分行已於6月6日開張營業，地址是1510 Lafayette Parkway, suite A4, LaGrange, GA 30241，服務電話706-407-4188。

據了解，美豐銀行於2006年在韓裔董事長白樂泳(Nack Paek)與華裔首席執行長陳競鴻 (Farid Tan)攜手領導下，以亞特蘭大為中心，從社區銀行出發，穩健經營，逐步深入社區。2014年底，該銀行成立控股公司MetroCity Bankshares, Inc.，將美豐銀行由社區銀行走向一個更多元化的金融企業；並在2019年9月股票公開上市。

根據最新財報指出，美豐銀行控股公司第二季度淨利潤為1,310萬美元，每股攤薄收益(per diluted share)為0.51美元。今年前六個月累計淨利潤為2,880萬美元，每股攤薄收益為1.13美元。

總資產和存款方面，美豐銀行的總資產截至今年第二季度的三個月內增長了5610萬美元，占比1.6%，總資產達到34.8億美元。今年上半年總資產增長了3.072億美元，占比9.7%。同期，美豐銀行的總存款分別在三個月內和一年內增加了5440萬美元和3.015億美元，分別占比2.1%和12.6%，總存款達到27億美元。

淨利差和淨利差率方面，美豐銀行2023年第二季度的淨利息收入為4750萬美元，較前一季度增長3.3%。相比2022年同期，淨利息收入增長了43.8%。

美豐銀行截至第二季度，不良資產總額為2360萬美元，占總資產的0.68%，比去年同期下降了10.4%。

詳細的財務報告可在美豐銀行的官方網站或證券交易所查閱。美豐銀行相關資訊可瀏覽網站：www.metrocitybank.com，總行地址：5114 Buford Hwy NE, Doraville, GA 30340。

美豐銀行LaGrange分行。(MCB提供)
美豐銀行LaGrange分行。(MCB提供)
美豐銀行新大樓位於喬州Doraville總行的後方。
美豐銀行新大樓位於喬州Doraville總行的後方。
美豐銀行歡迎大眾就近到LaGrange分行洽商、存款。(MCB提供)
美豐銀行歡迎大眾就近到LaGrange分行洽商、存款。(MCB提供)
美豐銀行總行新大樓即將竣工投入使用。
美豐銀行總行新大樓即將竣工投入使用。
美豐銀行即將投入使用的辦公大樓新址為3529 Shallowford Road,...
美豐銀行即將投入使用的辦公大樓新址為3529 Shallowford Road, Doraville, GA。
美豐銀行在喬治亞州LaGrange熱鬧地段開設分行，深入走入社區，服務大眾，使得...
美豐銀行在喬治亞州LaGrange熱鬧地段開設分行，深入走入社區，服務大眾，使得分行總數達到20家。(MCB提供)

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