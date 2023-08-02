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喬州教育學院入學率降 教職敲警鐘

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
全美選讀教育學位的人數近年來愈來愈少。喬治亞大學(UGA)教育學院的入學人數在過去五年中也下降了15%。(美聯社)
全美選讀教育學位的人數近年來愈來愈少。喬治亞大學(UGA)教育學院的入學人數在過去五年中也下降了15%。(美聯社)

隨著經驗豐富的教育工作人員退休，以及在課堂上追求教育職涯的學生愈來愈少，導致不少人主張，全美各地的教學未來正面臨著危機。

喬治亞大學(UGA)教育學院的入學人數在過去五年中下降了15%。

根據11Alive報導，儘管知道畢業後將面臨挑戰，大四學生道格拉斯(Olante Douglas)並未動搖其成為一名教師的決定，他說，「作為一名老師，能提升了孩子們的水平，他們也提升了你。每天都有這種正能量真的能使我繼續前進。」

原先，道格拉斯計畫從事網路安全相關職業。但在他在某個夏天去小學教室幫忙後，他改變目標想成為一名教師，他很清楚獲得教育學位的大學生人數在下降。

根據全美教育統計中心(National Center for Educational Statistics)的數據，全美獲得教育學位的學生人數從2000年的10萬5000人下降到2020年的8萬5000多人。

喬州教育廳於2015年發布的一份報告指出，44%的公立學校教師在上任的頭五年內就會離職。大多數接受調查的教師表示，他們很可能不會推薦教師成為職業。

「我們正處於危機中，如果不採取行動，情況將會變得更糟，」喬治亞大學教育學院院長斯潘格勒(Dr. Denise Spangler)說。

斯潘格勒不僅擔心新教師的減少，還擔心現有教師的倦怠率。斯潘格勒說，「我們看到年滿15年、20年和25年的教師離開這個行業。」

他表示，COVID-19的流行加劇了問題，例如放大了工資的擔憂以及對教師的不合理期望。

道格拉斯表示他已經聽到這些信息，「我有時也會問自己，真的想選擇教職嗎？」道格拉斯說，但經過考慮，還是決定繼續往教師行業前行。

他說，在課堂上經歷過許多令人振奮的時刻，他希望這足以克服挑戰。

教育 喬州 退休

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