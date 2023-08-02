越南車VinFast 北卡廠動土

越南汽車公司VinFast破土興建北卡第一家汽車製造廠。(北卡商業廳臉書)

越南 汽車公司VinFast(越快)日前在雀森郡(Chatham)動土開工，該地點將興建一座耗資40億元的電動汽車工廠，預計雇用7500名工人。該工廠可望於2025年投入生產，這將是北卡 第一家汽車製造廠，也是該州創造最多就業機會的經濟發展項目。

州長庫伯(Roy Cooper)表示，北卡正在迅速發展為美國新興的清潔能源經濟中心，VinFast的變革性專案將為北卡帶來許多良好工作機會。隨著更多的電動汽車上路，可幫助減少溫室氣體排放，環境也會更健康。

北卡商業廳說明，VinFast第一階段將在占地1977英畝的土地上創建一個主要製造中心，包括三個主要區域：電動汽車和公共汽車生產和組裝、電動汽車電池生產以及供應商輔助工業，預期產能為每年15萬輛汽車。

該公司向雀森郡政府提交場地規畫，獲得了郡和環境許可證後開始施工。如果該公司滿足招聘和投資 門檻，將獲得北卡和雀森郡提供的12.5億元獎勵補助。

根據備忘錄(MOU)，VinFast將繼續分階段對該工廠進行投資，生產的車輛包括一款七人座全電動運動型多用途SUV和一款五人座全電動中型SUV 。

VinFast是一家2017年才成立的汽車公司，總部設於越南河內，是一家全球高檔汽車生產商，也是越南最大的工業項目之一。兩年前轉向電動SUV， 並瞄準國外市場。 該公司表示，自去年底發貨第一批車型以來，迄今為止已向美國客戶交付了350輛五人座車型。

該公司選擇北卡作為其在北美的第一家汽車組裝和電池製造廠所在地，肯定其在國際市場投資和發展業務的承諾，並確保VinFast在全球範圍的自主製造能力。北卡商業廳負責協調該公司在北卡的招募工作，預計將在32年時間裡，為該州經濟帶來至少715.9億元的經濟增長。