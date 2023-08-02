熱爆 北卡維克郡開放臨時避暑站

維克郡政府提供臨時避暑站，並提醒居民避暑須知。(維克郡政府臉書)

今年夏季特別酷熱，氣溫指數常上達三位數，北卡 維克郡(Wake)政府為此特別推出臨時避暑站(cooling stations)，鼓勵在炎熱天氣中無地躲避暑熱的民眾，多多利用該項服務。

這些避暑去處包括區域中心(Regional Centers)、健康與人民服務中心(Health and Human Services Centers)和公立圖書館 。前二者開放納涼時間為周三中午至下午5時15分、周四至周五的上午8時30分至下午5時15分，地址：

• 維克郡衛生與公眾服務部：220 Swinburne St., Raleigh

• 維克郡健康與人民服務中心：Departure, 5809 Departure Drive, Raleigh

• 東部區域中心：1002 Dogwood Drive，Zebulon

• 北部區域中心：350 E. Holding Ave.，Wake Forest

• 南部區域中心：130 N Judd Parkway NE，Fuquay-Varina

• 西部健康與人民服務中心：111 James Jackson Ave., Cary

維克郡公共圖書館的開放和關閉時間各不相同，可上網查詢或致電當地圖書館。

郡政府指出，65歲以上、4歲以下、患病，以及無法使用空調的人面臨的風險最大，要多喝水和避免陽光直射。他們並提醒居民：

• 盡可能待在有冷氣的室內，避免暴露在陽光下。

• 穿著寬鬆、輕便、淺色的衣服，盡可能遮蓋皮膚。

• 了解過度受熱可能導致的健康狀況，包括熱衰竭和中暑。

• 避免在一天中最熱的時候進行劇烈工作。 在酷熱天氣下工作要結伴，彼此看顧，並經常休息。

• 查看高風險群的鄰居，確認他們無恙。

• 切勿將兒童或寵物單獨留在封閉的車輛內。