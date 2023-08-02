我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從德州邊境到北加 特斯拉尋求聯邦1億資金建卡車充電網

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

熱爆 北卡維克郡開放臨時避暑站

記者王明心／北卡羅來納州報導
維克郡政府提供臨時避暑站，並提醒居民避暑須知。(維克郡政府臉書)
維克郡政府提供臨時避暑站，並提醒居民避暑須知。(維克郡政府臉書)

今年夏季特別酷熱，氣溫指數常上達三位數，北卡維克郡(Wake)政府為此特別推出臨時避暑站(cooling stations)，鼓勵在炎熱天氣中無地躲避暑熱的民眾，多多利用該項服務。

這些避暑去處包括區域中心(Regional Centers)、健康與人民服務中心(Health and Human Services Centers)和公立圖書館。前二者開放納涼時間為周三中午至下午5時15分、周四至周五的上午8時30分至下午5時15分，地址：

• 維克郡衛生與公眾服務部：220 Swinburne St., Raleigh

• 維克郡健康與人民服務中心：Departure, 5809 Departure Drive, Raleigh

• 東部區域中心：1002 Dogwood Drive，Zebulon

• 北部區域中心：350 E. Holding Ave.，Wake Forest

• 南部區域中心：130 N Judd Parkway NE，Fuquay-Varina

• 西部健康與人民服務中心：111 James Jackson Ave., Cary

維克郡公共圖書館的開放和關閉時間各不相同，可上網查詢或致電當地圖書館。

郡政府指出，65歲以上、4歲以下、患病，以及無法使用空調的人面臨的風險最大，要多喝水和避免陽光直射。他們並提醒居民：

• 盡可能待在有冷氣的室內，避免暴露在陽光下。

• 穿著寬鬆、輕便、淺色的衣服，盡可能遮蓋皮膚。

• 了解過度受熱可能導致的健康狀況，包括熱衰竭和中暑。

• 避免在一天中最熱的時候進行劇烈工作。 在酷熱天氣下工作要結伴，彼此看顧，並經常休息。

• 查看高風險群的鄰居，確認他們無恙。

• 切勿將兒童或寵物單獨留在封閉的車輛內。

圖書館 北卡

上一則

全美50條可怕道路 喬州27號公路排44

下一則

越南車VinFast 北卡廠動土

延伸閱讀

南加炎夏 野熊到民宅避暑嬉水一周至少來3次

南加炎夏 野熊到民宅避暑嬉水一周至少來3次
9性侵指控不成立 凱文史貝西獲判無罪 生日當天聞判落淚

9性侵指控不成立 凱文史貝西獲判無罪 生日當天聞判落淚
時速150哩龍捲風襲北卡 輝瑞廠房重創 恐影響藥物供應

時速150哩龍捲風襲北卡 輝瑞廠房重創 恐影響藥物供應
龍捲風重創北卡輝瑞廠房 美1/4醫用消毒注射器在此生產

龍捲風重創北卡輝瑞廠房 美1/4醫用消毒注射器在此生產

熱門新聞

針對未訂購新冠檢測劑卻收到整盒測試劑的情形，北伊州優良商業局發出警告。(pixabay)

新型詐騙 未訂購卻收到新冠檢測劑 快查Medicare帳單

2023-07-26 10:16
伊州華生樊珂霖在本屆國際奧林匹克物理賽400名參賽者中，拿到美國代表隊的最佳總成績第五名。(IPho提供)

伊州華生樊珂霖 疫情自學物理奪國際奧賽金牌

2023-07-31 11:50
提領401(k)救急？專家建議最好不要。（本報資料照片）

因應不景氣 專家建議別急著預支401(k)

2023-07-29 12:38
有些人在好市多購物時喜歡翻遍產品貨架以找到「最好的」。（本報資料照片）

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

2023-07-24 02:00
西北大學一項研究指出，氣候變化導致芝加哥地下溫度升高，高樓建物正因此逐漸下沉。(特派員黃惠玲／攝影)

高溫無聲危機 地下氣候變化正在導致芝市下沉

2023-07-28 10:18
「錘頭蟲」源自亞洲，但近期現蹤大華府，學者提醒民眾該蟲有毒勿碰。(取自iNaturalist)

亞洲錘頭蟲入侵大華府 學者：有毒勿碰

2023-07-26 02:11

超人氣

更多 >
灣區知名幽默作家 吳玲瑤矽谷辭世

灣區知名幽默作家 吳玲瑤矽谷辭世
不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質

不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質
想多攝取纖維？ 醫生推薦這三種蔬菜

想多攝取纖維？ 醫生推薦這三種蔬菜

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源
「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功

「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功