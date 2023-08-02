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全美50條可怕道路 喬州27號公路排44

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬治亞州的美國27號公路(U.S. Route 27)名列全美50條最可怕的道路之一。(Wikimedia)
喬治亞州的美國27號公路(U.S. Route 27)名列全美50條最可怕的道路之一。(Wikimedia)

根據一項針對3000名公路旅行者的調查顯示，喬治亞州的美國27號公路(U.S. Route 27)為全美50條最可怕的道路之一。

這條27號公路也稱為瑪莎貝里高速公路(Martha Berry Highway)，在全美最令人害怕的道路中排名第44位。

此公路全長356哩，橫跨喬州南北，北可至印第安納州韋恩堡(Fort Wayne)，南邊則可達佛羅里達州邁阿密。這條公路貫穿了喬州哥倫布(Columbus)、拉格蘭奇(LaGrange)和羅馬(Rome)。

雖然名列可怕道路名單，但此條公路沿途風景優美，穿越了卡拉威度假村和花園(Callaway Resort and Gardens)以及沃託加州森林公園(Wautauga State Forest)。

QuestionPro上個月為三菱汽車(Mitsubishi Motors)進行了這項有趣的可怕公路調查。

雖然在全美排名僅為第44位，但該調查將大多數位在鄉村地區的美國27號公路列為喬州最可怕的道路。

研究中指出，美國前10條最可怕的道路，其危險包括了高溫、服務最少、城鎮之間的荒漠距離很長，以及能見度有限等。

前十名依序包括：

1. 新墨西哥州：美國285號公路。

2. 加州：死亡谷路(SR-190)。

3. 德州：美國90號公路。

4. 夏威夷州：馬鞍路(Saddle Road)，或稱夏威夷200號公路。

5. 內華達州：美國50號公路，或稱美國最孤獨公路。

6. 肯塔基州：山地公園大道(KY-9002)。

7. 南達科他州：美國14A號公路(Spearfish Canyon Scenic Byway)。

8. 阿拉斯加州：道爾頓高速公路(Dalton Highway/AK-11)。

9. 紐約州：17號州道。

10. 密西西比州：美國49號公路。

關於全美最50條恐怖公路的完整名單，可查看：https://shorturl.at/ekpqB。

阿拉斯加州 喬州 夏威夷州

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