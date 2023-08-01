甘斯維爾台商會 孔繁華接任會長

在駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍(中)監交下，商會印信由第九任會長陳家琪(左)交給新任會長孔繁華。(杜宜臻╱攝影)

甘斯維爾台灣商會日前在杜魯斯(Duluth)的金冠大飯店舉行會長交接，由陳家琪交棒給新任會長孔繁華，副會長由林恩如擔任，新任秘書長為朱佳欣、財務長秦文皓、主流亞裔 協調組長蕭柏恩。

陳家琪回顧一年來協會對外以台灣商會代表協助國民外交，參與主流社會，她任內並與韓國商會、瑞士商會、法國商會、日本商會及其他美國當地商會活動交流。對內推動商機發展、產學合作，與台灣中原大學國際產學連盟簽署備忘錄，舉辦台美電動車 產業概況，並推出財經系列講座，包括2023年台美股市現況和展望及亞特蘭大 地產行業現況分析，將最新的商機資訊分享回饋會員及當地僑胞。

另外商會也積極參與僑社活動，先後參加並贊助台灣夜市、台灣美食展、國慶升旗、新年園遊會、台灣同鄉會新年晚宴、台灣學生聯合運動會、台灣傳統日，以及歡迎僑委會委員長及副委員長晚會。

陳家琪表示，感謝過去一年團隊的支持，期盼薪火傳承，將下一棒傳給第十屆會長孔繁華，帶領商會走向更輝煌的未來。

新會長孔繁華為前任甘斯維爾商會副會長及亞特蘭大縱橫高爾夫球球隊會長。他在1989年移民來到亞特蘭大，1991年開設旺來招牌(Top Signs)公司，經營事業有成，活躍於當地僑團商會，並熱心社區公益 ，致力促進僑社與主流社會交流，拓增僑胞商機。

孔繁華表示，未來商會將致力建立商會平台，推動商業交流及商機分享，並繼續支持僑委會及外交部，協助國民外交及台美貿易；另外也將帶領團隊參加主流社會活動，並致力栽培年輕才俊，為商會加添新血。