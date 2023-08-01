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喬州學生州考成績進步 仍比疫前差

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導

喬治亞州學生在2022-2023學年的州標準化測驗「喬州里程碑考試」(Georgia Milestones)取得了小幅進步，但成績仍低於疫情前的水平，此一緩慢進展，意味著全面恢復成績可能需要數年時間。

喬州教育廳日前公布了年度里程碑州考結果。3至8年級的學生以及高中生需參加其中數學和英語語言藝術(ELA)測試，少數年級則參加科學和社會科測試。

州教育廳官員表示，學生成績正向成長，其中有較多年級的學生成績提升，而非下降。

「我們確實看到ELA和數學保持穩定或提高的趨勢，特別是在小學和初中階段。」負責州考評估和問責的副州督學汀布萊克(Allison Timberlake)表示。

2019年，即疫情爆發前一年，喬州學生達到ELA和數學的熟練程度(達到應知知識期望)的比率平均超過43%。2023年，這一比率平均約為39%，比2022年上升約1%。

結果顯示，由於COVID-19導致的學習中斷是長期持續的。喬州絕大多數學區在2020年春季因疫情爆發，只提供了約兩個月的實體課程。

在所有年級和科目共21項測試中，只有7年級的ELA和8年級的數學成績達到或高於2019年的熟練水平。

美國文學和作文、代數、生物學和美國歷史四項必修高中科考試成績普遍下降，8年級學生在科學和社會學的成績水平也普遍下降。

州政府官員表示，他們正聘請100名教師為高中生提供線上輔導，並與AmeriCorps聯邦服務計畫合作，為5000名學生提供數學和閱讀輔導。喬州還擴大了形成性評估(formative assessments)的範圍，以幫助學校在州考前評估學生成績。

在共和黨州督學伍茲(Richard Woods)的領導下，州教育廳官員淡化了標準型考試的重要性。到2023年，高中考試將占學生課程成績的20%，但根據伍茲推動的一項提議，今後將僅占學生成績的10%。

自2019年以來，測試結果將首次用於從A到F的字母等級。該評分系統已中斷多年。2020年，喬州沒有進行州考。官員們表示，2021年，參加考試的學生比率因學校而異，因此在學校或學區層面比較2021年和2022年的成績基本上是無意義的。

另外，本年度的州考在整個亞城都會區和喬州州內，卡布郡(Cobb)在整體達到ELA和數學熟練程度的學生比率排名最高。

喬州 疫情 教育

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