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2020至2021年 喬州排碳量增6.5%

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
喬治亞州的Bowen燃煤發電廠。(喬州電力網站)
喬治亞州的Bowen燃煤發電廠。(喬州電力網站)

據NASA稱，2023年6月是地球有紀錄以來最熱的6月。在美國，佛蒙特州遭受嚴重洪水，亞利桑納州和佛羅里達州熱浪破紀錄，以及加拿大數千場野火導致全國大部分地區間歇性空氣質量警報，而這些事件都與人為導致的氣候變遷有關。

儘管氣候變遷的破壞性影響日益嚴重，美國每年仍繼續向大氣中排放數十億噸二氧化碳。而喬治亞州的碳排放在2020至2021年也增加了6.5%。在此期間，與能源相關的二氧化碳污染從1.166億噸增加到1.241億噸。

在此期間，美國與能源相關的碳排放量增長了6.9%，即近3.17億噸。

2020年，全美的碳足跡因COVID-19大流行而減少，因為居家避疫政策減少了許多對能源的需求和化石燃料的燃燒。然而，到2021年，消費品需求的增長、天然氣價格上漲而導致煤炭使用量增加以及疫苗接種使許多人恢復了正常的生活方式，導致碳排放量激增。

考量人口因素，2021年喬州人均碳排放總量約為11.5噸，在各州中人均排放量中排名中名列第18低。

平均人均排碳量最高的五個州為懷俄明州、北達科他州、阿拉斯加州西維吉尼亞州，以及路易斯安納州。

完整排名可查看：https://shorturl.at/kuPSW

西維吉尼亞州 氣候變遷 阿拉斯加州

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