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氣溫升高 喬州蛇咬人事件增加

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
天氣變暖，喬州蛇類出沒多，咬人次數也增加。圖為喬州常見的無毒蛇類。(喬州NDR網站)
天氣變暖，喬州蛇類出沒多，咬人次數也增加。圖為喬州常見的無毒蛇類。(喬州NDR網站)

蛇正在適應城市化和春夏氣溫升高帶來的棲息地和氣候變化。根據研究指出，這兩項變化都導致喬治亞州居民被蛇咬傷的機率提高。

喬州有45種蛇，其中7種有毒。該州的兩棲類和爬蟲類的多樣性在全美排名第二。隨著城市地區不斷擴大蔓延至曾經的蛇棲息地，人與蛇更有可能相互接觸。

愛默蕾大學(Emory)的研究人員最近發布的一項研究發現，日益溫暖的春夏氣溫使蛇更加活躍。該校爬蟲動物學家威爾遜(Larry Wilson)說，天氣越暖和，活躍的人也越多，毒蛇也越活躍，所以接觸的機會就更多。

根據該校公共衛生教授兼研究員斯科夫羅尼克(Noah Scovronick)和威爾遜檢查了2014年至2020年間喬州蛇咬傷急診科就診的次數，以了解高溫天數與蛇行為之間的關係，結果發現，溫度每升高攝氏1度，蛇咬傷事件就可能增加6%。

蛇是冷血動物。牠們通過周圍的環境來取暖。當牠們在結束類似冬眠的低代謝狀態(brumation)並變得更加活躍時，牠們需要舒適但不太熱的溫度，就如同人類一樣。

總體而言，夏季蛇咬傷人的次數較多，但春季的天氣變暖趨勢可能更會造成咬傷次數急遽增加，而當時蛇正處於繁殖期間。在調查的七年時間裡，喬州急診科就診次數為5094次。只有2%的蛇咬傷發生在冬季，最常見於喬州北部和沿海地區。

根據疾病控制與預防中心(CDC)的數據，每7000至8000遭蛇咬傷的人之中只有5人死亡。兒童可能受影響最大，因為其體重很輕，毒液在體內傳播更為迅速。如果民眾被蛇咬了，應該立即去醫院，並盡可能拍下蛇的照片。

喬州毒物控制中心(Georgia Poison Control)在2020年收到了587個關於蛇咬中毒的電話，2022年收到了533通。自 2008年以來，其數量呈上升趨勢。

專家提醒，解決方案是對人們進行蛇行為和蛇棲息地的教育，並提高人們對蛇變化的認識行為。

威爾遜提醒，民眾應避免在看不見地面的地方行走，除非穿著靴子。

他說，民眾遭蛇咬傷幾乎都是因為踩到蛇，或離蛇太近造成。在大多數情況下，蛇希望自己遠離人類，不被看到。

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