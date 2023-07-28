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5年前遭颶風毀 喬州「大花生」重現

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
新的「大花生」紀念碑日前於特納郡落成。(喬州花生委員會臉書)
新的「大花生」紀念碑日前於特納郡落成。(喬州花生委員會臉書)

喬治亞州的花生稱冠全美，約占了全國一半的總產量，該州也因此豎立了大花生外觀的紀念碑，然而這座雕塑在2018年遭麥可颶風(Hurricane Michael)吹毀，不過，許多人都發現近日在喬州南部I-75高速公路旁，有全新的「大花生」重現。

據美聯社報導，重建的大花生已於今年6月12日安裝，並於7月20日落成。

原來的紀念碑結構是用玻璃纖維建造的，但新的大花生是由金屬板製成的，製造者希望這將使其在未來的極端氣候中更加耐用。

最初的大花生建於1975年，位於喬州阿什本鎮(Ashburn)附近。阿什本是一個人口僅9000人的小鎮，擁有大量農業資源。

「我認為『大花生』代表了我們的家，」阿什本-特納郡商會(Ashburn-Turner County Chamber of Commerce)執行董事米勒(Ashley Miller)告訴美聯社。該商會籌集了近8萬元來重建此一巨型花生雕像。

美聯社指出，這些資金來自喬州農業廳以及特納郡居民的捐款，當年為該雕像籌款的GoFundMe網頁中，指出了大花生對該地區的重要性。

籌款活動組織者庫克(Sarah Mastrario Cook)寫道，每當離鄉背井的特納郡人試圖解釋他們來自哪裡時，他們首選會說，「我來自有大花生的小鎮」。

「阿什本花生紀念碑更提醒我們所有辛勤工作的農民，他們在好幾畝的土地上工作來餵飽我們。」庫克寫道。

美聯社稱，這顆巨大的花生是「喬州南部花生中心地帶的驕傲象徵，也吸引了高速公路的遊客前往阿什本小鎮」。

來自喬州麗貝卡市(Rebecca)、從事訂製卡車和越野車，但也從事農業設備和花生加工廠業務的賽瑟(Cole Sercer)受雇重建花生雕像，他告訴美聯社，新雕像的外觀與原來的相似，但有一些關鍵的區別。

「它的製作方式有所不同，裡面有金屬桿和框架，還有數十塊訂製的金屬板，形成了堅果的彎曲外殼，」他說。

大花生被漆成棕色和米色，現在晚上還有LED燈照亮。

賽瑟表示，這顆5000磅重的大花生約花費了700到800個小時才製作完成，從底部到頂端總共有40多呎高。

米勒表示，接下來將計畫讓大花生在社群媒體時代更受歡迎。她表示，庫奇(Ashton Kutcher)和庫尼斯(Mila Kunis)之前都曾與舊的大花生合影。她計畫設立一個「自拍點」，讓遊客能夠與新的大花生合影留念。

新的「大花生」與其建造者賽瑟(Cole Sercer)。(美聯社)
新的「大花生」與其建造者賽瑟(Cole Sercer)。(美聯社)

喬州 庫克 雕塑

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