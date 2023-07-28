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喬州沙凡納港2023財年貨櫃量 史上第二高

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
儘管零售商的貨品運輸量有所下降，但喬州的沙凡納港在2023財年依舊創造了該港第二繁忙的紀錄。(美聯社)
儘管零售商的貨品運輸量有所下降，但喬州的沙凡納港在2023財年依舊創造了該港第二繁忙的紀錄。(美聯社)

喬治亞州官員們25日表示，儘管零售商庫存充足因而削減訂單，導致碼頭上的貨品運輸量有所下降，但在剛結束的2023財年，喬州的沙凡納港(Savannah)依舊創造了該港第二繁忙的紀錄。

喬州港務局(Georgia Ports Authority)報告稱，沙凡納港在截至6月30日的財年中，共處理了540萬個貨櫃單位的進出口量。這與去年同期相比下降了6.7%，去年該港創下了破紀錄的貨運量。

與美國其他港口一樣，沙凡納在2021財年和2022財年出現了大量透過貨櫃運輸的進口貨物，這些用於運輸零售商品，包括消費電子產品或是冷凍雞肉。在疫情導致經濟放緩後，消費者需求被壓抑，導致零售商庫存過剩，這意味著過去一年零售商補充倉庫的訂單減少了。

港務局總裁兼首席執行長林奇(Griff Lynch)表示，「這兩年我們經歷了異常情況，最終我們實現了正增長，回到了疫情前一年的數值。」

林奇指出，與疫情大流行之前的2019財年相比，去年的貨櫃數量仍增長了20%，即將近100萬個貨櫃。

他表示，目前尚不清楚美國第四大貨櫃貨運港口沙凡納在2024財年的表現如何。今年6月份該港的貨櫃吞吐量下降了近23%。

林奇說，他們的客戶仍在處理庫存問題。「他們的庫存仍然很高，雖然有下降趨勢，但其消耗速度尚未達到預期水平。」

雖然喬州的貨櫃吞吐量有所下降，但沙凡納和布倫瑞克(Brunswick)的港口處理了創紀錄的72萬3500輛汽車和重型機械，比2022財年增長了18%。

林奇將增長的大部分原因歸因於美國對新車的高需求，此前車商因全球計算機芯片短缺而導致生產放緩近兩年。

他還指出，日產(Nissan)去年秋天開始透過布倫瑞克進口車輛。日產預計每年向喬州運送約6萬輛汽車。

港務局管理委員會預計該港將會實現長期增長。去年，耗資9.73億元的沙凡納航道加深工程竣工，使船舶無需等待漲潮即可運載更多貨物。

與此同時，現代汽車正在沙凡納以西建造一座耗資55億元的電動車廠。儘管尚不清楚現代是否會出口喬州製造的車輛，但林奇預計其零件和供應品將大量湧入。

喬州的港口也正進行價值19億元的擴建項目，為更多業務騰出空間。

沙凡納主要貨櫃碼頭經過翻新的泊位(berth)於日前重新開放。其升級包括更大的起重機，可裝卸更大的船舶；擴大後泊位的年貨運能力(annual cargo capacity)也增加了25%。

沙凡納占地200畝的海運碼頭長期以來主要運輸木材、紙張和鋼材等雜貨，目前正在改建以專門處理貨櫃。

布倫瑞克港則正進行建設，以增加汽車加工空間以及122畝的新車和卡車新倉庫。

喬州 零售商 疫情

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