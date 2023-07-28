亞城郊區東點市府 遭電郵詐騙近80萬

亞特蘭大 郊區的東點市(East Point)正試圖追回先前因遭到電子郵件詐騙 而損失的近80萬元。

WAGA-TV報導指出，2021年該市的電郵系統遭人入侵，並從該市的電郵發送了四張假發票，要求將錢匯給一家假公司，導致該市損失了近80萬。

近日在該市會議上所提交的審計報告中討論了這些損失。市府員工在該起詐騙中，總共匯出121萬9287元，但市府官員在意識到詐騙發生後收回了第四筆電匯款項，價值43萬4197元，但該市依舊損失了78萬5090元。

東點市位於亞特蘭大機場附近、擁有3萬8000人。

市議會幾名議員表示，管理人員應更早披露損失情況。市議員戈登(Stephanie Gordon)質疑市府雇員如何在沒有經理監督的狀況下匯出這麼多錢，他說，「顯然沒有任何控制措施，這不應當有任何藉口」。

城市經理金(Deron King)表示，工作人員沒有告知市議會，是因為聯邦調查局(FBI)正在調查此案，他不確定可以分享多少。他表示，市府已經做出一些改變，包括電匯前要求多人簽字。

東點市長Deana Holiday Ingraham在市政會議上保證，未來該市將以「完全透明」的方式作業。金表示，保險 可能會支付部分損失。