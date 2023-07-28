喬州卡車載重新上限 逾700橋梁無法承受

喬治亞州日前通過新法，放寬卡車載重上限。但官員表示該州有700多座橋樑無法承受此一上限。(喬州交通廳臉書)

喬治亞州官員們表示，該州有700多座橋梁將無法承受今年稍早時通過的新法所允諾的重量限制。

據亞特蘭大 憲報(AJC)報導，該州交通廳副總工程師希思(Andrew Heath)日前告訴州交通委員會，喬州 交通廳和地方政府將在9月2日前在這些橋梁上張貼重量限制告示。

該統計包括了306座州有橋梁和427座地方橋梁。

州長坎普(Brian Kemp)在今年稍早時簽署了一項法令，允許運輸某些商品(包括原木和農產品)的卡車重量限制為8萬8000磅。

依照先前的法令，州道上的載重限制為8萬磅，但卡車的載重允許重量可達8萬4000磅。

法令中指出，較重的卡車只能在當地道路和州道上行駛，不能在州際公路上行駛。它們還應該遠離亞特蘭大都會 區的13個核心郡，並留在距家鄉150哩的範圍內行駛。

此一重量限制放寬將於2025年7月1日到期，這是立法會議激烈辯論中達成妥協的一部分。此法案先前讓伐木、農業和卡車運輸團體與市、郡政府和州交通廳展開了激烈的辯論，後者強烈反對增加卡車重量。一些立法者表示，他們希望屆時拿出更多資金來資助全州交通改善。

支持該法的團體表示，他們可透過每次運輸更多的貨物來節省資金。伐木者認為，重量上限的放寬可有助於他們行業目前的低利潤和虧損。

但反對者警告，較重的卡車會對道路和橋梁造成更多損壞，需要昂貴的維修費用，並且可能因需要更長的停車距離而導致更多撞車事故。

根據坎普多次更新的供應鏈緊急命令，他今年稍早時曾允許獲得特別許可的重型卡車最多可運輸9萬5000磅的貨物。但該命令最終於3月11日到期，其限額並被降低至8萬4000磅。