亞太老齡中心說明白卡資格檢查

NAPCA網站可選擇大家慣用的語言。(截自napca.org)

美國國家亞太老齡化中心(NAPCA)是一個非營利組織，致力於改善亞裔美國年長者及其家人的生活品質。最近，NAPCA 年長者幫助中心接到了一些關於Medicaid Redetermination(白卡 資格檢查)的電話諮詢。以下為白卡的相關問題說明：

1.Medicaid Redetermination(白卡資格檢查)是什麼意思？

在疫情之前，各州必須為持有Medicaid的人士至少每年續保一次，並取消不再符合Medicaid資格人士的保險 。在疫情期間，國會要求各州暫停這一舉措，以確保美國人不會失去獲得重症醫療服務的機會，即使部分人士已經不符合Medicaid資格。現在公共衛生緊急情況已經結束，聯邦法律要求各州重新啟動定期的Medicaid資格檢查。這意味著在接下來的12個月裡，每個通過Medicaid獲得醫療服務的人士，都將要經歷這一資格檢查以獲得續保。

2. 我需要為Medicaid Redetermination(白卡資格檢查)做些什麼？

對已經擁有Medicaid的人士：

請向你所屬州的Medicaid機構更新你的聯繫方式資訊。

當收到Medicaid續保表格時，請完成並交還至相關機構以進行續保。

考慮其他承保選項：如果你不再符合Medicaid資格，請考慮是否可以通過你的雇主、平價醫療法案健康保險市場或Medicare(紅藍卡)獲得保險。

3. 如果我在資格檢查中失去了Medicaid(白卡)，我該怎麼辦？

如果你不再符合Medicaid資格，你可以過渡到另一種形式的健康保險，例如平價醫療法案健康保險市場、雇主贊助的保險或Medicare(紅藍卡)。你也可以重新申請Medicaid，以確定你是否仍然符合資格。請注意，某些保險只在特定時間開放註冊。如果你對註冊時間有任何疑問，請與我們聯繫。

4.我目前已在加州註冊了Medicaid(白卡)。最近我找到一份兼職工作，我擔心在Medicaid資格檢查後我會失去Medicaid。請問在加州註冊Medicaid的標準是怎樣的？

Medicaid是一項由州政府營運的計畫，服務物件需要符合收入及資產限制。每州都有各自的標準。在加州，如果你符合以下標準，你仍然有資格獲得Medicaid：

你單身並且你的月入低於$1,677，或你已婚並且你的家庭收入低於每月$2,268。

若你年滿65歲，你的資產限額為$130,000(單身個人限額)或$195,000(已婚伴侶總限額)。

聯繫我們以獲取有關Medicaid標準的更多資訊，或聯繫你當地的Medicaid辦公室以查詢你所居住州的Medicaid標準。

NAPCA年長者幫助中心面向年長者及其看護人提供五種不同語言的服務。可以通過以下方式聯繫：電話留言：1-800-683-7427(普通話)，1-800-582-4218(廣東話)，1-800-336-2722(英語)，電子郵件：[email protected]，郵寄：NAPCA Senior Assistance Center, 1511 Third Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101。