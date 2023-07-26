南京師大白怡 北卡聲樂演唱4種語言12首歌曲

坎伯大學(Campbell U)邀請白怡舉辦「靜夜思」獨唱音樂會，由何凱瓅伴奏。(記者王明心／攝影)

南京師範大學聲樂副教授白怡博士20日應北卡坎伯大學(Campbell University)之邀，在該校音樂廳舉行獨唱音樂會，以李白詩作「靜夜思」為主題，用四種語言唱出12首藝術歌曲和詠嘆調，讓在場觀眾飽享一席充滿詩意和愛意的音樂饗宴。

當天的音樂會由南京文化交流項目領隊馬倩以中英文主持，同一時間向南京實況直播。坎伯大學國際交流項目負責人阿姆斯壯(Guy Armstrong)表示，該校希望透過文化交流的方式讓學生與國際接軌，培養明日領袖的眼界和胸襟。他說當晚的音樂會就是讓學生即使不踏出國門，也能接受外國文化的熏陶。

音樂會由馬倩主持，7歲沈宸歐擔任中場鋼琴表演。(記者王明心/攝影)

白怡當晚精選名家作品，用中、韓、德、法四種語言，一次給了觀眾多國音樂體驗，包括李白的「靜夜思」、韋翰章的「春思曲」、史特勞斯的「奉獻」、舒曼的「我的玫瑰」、具朝鮮民族特色的「新阿里郎」、「江畔春來」，德布西的「星夜」、比才的歌劇 「卡門」等。最後應觀眾安可要求，白怡演唱了藝術歌曲版的瓊瑤電影「在水一方」主題曲。

白怡能駕馭多種語言歌曲的功力來自多年的專業訓練和在國際獲獎無數的舞台經驗。她在南京師範大學得到音樂碩士後，於韓國秋溪大學取得音樂表演博士，曾獲聖彼得堡國際聲樂比賽一等獎、澳大利亞聲樂公開賽第一名、意大利布諾克國際聲樂大賽優秀獎、香港 國際聲樂公開賽二等獎及莫扎特組優秀獎等。

這些成就源自於從小對音樂的熱愛。自小學習鋼琴的她從很小的時候就是當地藝術中心的童星，經常在電視臺演出。後來她發現自己的聲樂潛力和舞臺表演的爆發力，特別是對大場合的音樂會和考試的超常發揮，使她毅然決定報考南京師範大學碩士班，攻讀聲樂。

她說聲樂是一門理性和感性兼需的學科，不但在語言、作品風格、節奏速度、音樂情感的處理有嚴格的要求，同時也是一種表演藝術，需要許多舞臺實踐去鍛煉臨場發揮，所以當晚的音樂會對她自己是一個新的收穫。她建議想走聲樂之路的年輕人大量聆聽各種樂器的音樂作品和世界傑出歌唱家的優秀範本，多參加音樂會演出和比賽，增加舞臺經驗，在技術和音樂上提高自己的審美判斷力和表現力。

鋼琴伴奏何凱瓅的精湛琴藝是當天音樂會成功的另一大因素。在高雄長大的何凱瓅六歲時在台灣國家音樂廳舉辦首次專業獨奏音樂會，後獲四年全額獎學金，得到新加坡 國立大學和約翰霍普金斯大學皮博迪(Peabody)音樂學院的聯合榮譽音樂學士學位。她曾與世界知名交響樂團合作，包括香榭麗舍管弦樂團、維丁國家愛樂樂團、科爾本學院名家管弦樂團和新加坡國立大學管弦樂團等，現正在皮博迪音樂學院攻讀鋼琴表演博士學位。