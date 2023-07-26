王明旭眼醫師自傳改編 電影「光明」激勵人心

王明旭主持電影「光明」(Sight)在南北卡的試映座談會。(記者王明心／攝影)

由國際知名眼科醫師王明旭自傳「從黑暗到光明」(From Darkness To Sight)改編的電影「光明」(Sight)將於10月27日在好萊塢環球影城首映。日前，該片在南北卡 舉行五場試映座談會，內容正向勵志，感動人心。

這部片由真人真事搬上螢幕，王明旭於5月下旬開始，在紐約、費城、華府、奧蘭多、亞特蘭大等地參與、主持試映會。日前由夏洛特華美協會主辦，華人 福音基督教會凱瑞堂、北卡亞裔聯盟(NCAAC)、北卡華人聯合會(CAFA)、北卡華人企業協會(NCCBA)等多個南北卡華人社團協辦下，分別在南卡哥倫比亞、北卡夏樂及三角地區舉行五場試映，吸引上千華洋民眾前往觀賞。 試映會海報之一。(NCAAC提供)

該片由奧斯卡提名、艾美獎得主Greg Kinnear和Terry Chen主演，曾獲第50屆ICVM(國際基督教視覺媒體)最佳影片獎、最佳劇情片獎、最佳院線上映金獎、最佳攝影銀獎，和最佳男主角銅獎，是華人第一次在ICVM電影獎中獲得提名，並獲多項大獎。

劇情在王明旭的年少坎坷經歷和在美追求突破的歷程間穿梭。他在1970年代親身經歷大規模的社會破壞和逼迫，失學，在工廠做工。聽到高考恢復的消息時，他緊急在兩個月內補讀三年課業，成為被中國科技大學錄取的四名學生之一。之後因成績優異，被美國學校選上，帶著美金50元來美，得到馬里蘭大學激光物理博士學位，又獲哈佛大學和麻省理工學院聯合醫學 博士學位。他發明羊膜隱形眼鏡技術，幫助數百萬盲人重見光明。

王明旭的昔日好友因被暴亂份子抓走，從此人間蒸發，這段年少記憶一直像個鬼魅般糾纏著他，甚至影響工作。

但當他勇敢接受幫助失明孤兒這一看似不可能的挑戰，並從當年因躲避暴亂份子的打砸搶，在學校醫學院儲藏室裡看到未生嬰兒的眼睛不結疤，得到靈感，以胎盤作為原料，讓盲人重見光明。他突然領悟過去的受苦都是促成今日光景的養分。劇終年少好友含笑轉身離去，女友對他說「有過去才有今天」，王明旭終於與過往痛苦和解。「從黑暗到光明」不只是幫助盲人恢復視力的手術，也是他走出黑暗過往，迎向光明，開始生命新篇章的旅程。

同時擁有激光物理博士和激光醫學博士背景的他，至今已為5萬5000人完成手術，其中包括為4000多個醫師開刀，但他不認為使命該止於此。他創立了基金會Wang Foundation for Sight Restoration，為全球貧苦盲童進行免費復明手術，至今已幫助來自美國40多個州和55個國家的患者。