我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

來美中國月嫂搶手 月薪可達萬元 懷孕第八周前須搶訂

從亞歷桑納走私178噸回收物資 加州1家8口涉詐760萬

王明旭眼醫師自傳改編 電影「光明」激勵人心

記者王明心／北卡羅來納州報導
王明旭主持電影「光明」(Sight)在南北卡的試映座談會。(記者王明心／攝影)
王明旭主持電影「光明」(Sight)在南北卡的試映座談會。(記者王明心／攝影)

由國際知名眼科醫師王明旭自傳「從黑暗到光明」(From Darkness To Sight)改編的電影「光明」(Sight)將於10月27日在好萊塢環球影城首映。日前，該片在南北卡舉行五場試映座談會，內容正向勵志，感動人心。

這部片由真人真事搬上螢幕，王明旭於5月下旬開始，在紐約、費城、華府、奧蘭多、亞特蘭大等地參與、主持試映會。日前由夏洛特華美協會主辦，華人福音基督教會凱瑞堂、北卡亞裔聯盟(NCAAC)、北卡華人聯合會(CAFA)、北卡華人企業協會(NCCBA)等多個南北卡華人社團協辦下，分別在南卡哥倫比亞、北卡夏樂及三角地區舉行五場試映，吸引上千華洋民眾前往觀賞。

試映會海報之一。(NCAAC提供)
試映會海報之一。(NCAAC提供)

該片由奧斯卡提名、艾美獎得主Greg Kinnear和Terry Chen主演，曾獲第50屆ICVM(國際基督教視覺媒體)最佳影片獎、最佳劇情片獎、最佳院線上映金獎、最佳攝影銀獎，和最佳男主角銅獎，是華人第一次在ICVM電影獎中獲得提名，並獲多項大獎。

劇情在王明旭的年少坎坷經歷和在美追求突破的歷程間穿梭。他在1970年代親身經歷大規模的社會破壞和逼迫，失學，在工廠做工。聽到高考恢復的消息時，他緊急在兩個月內補讀三年課業，成為被中國科技大學錄取的四名學生之一。之後因成績優異，被美國學校選上，帶著美金50元來美，得到馬里蘭大學激光物理博士學位，又獲哈佛大學和麻省理工學院聯合醫學博士學位。他發明羊膜隱形眼鏡技術，幫助數百萬盲人重見光明。

王明旭的昔日好友因被暴亂份子抓走，從此人間蒸發，這段年少記憶一直像個鬼魅般糾纏著他，甚至影響工作。

但當他勇敢接受幫助失明孤兒這一看似不可能的挑戰，並從當年因躲避暴亂份子的打砸搶，在學校醫學院儲藏室裡看到未生嬰兒的眼睛不結疤，得到靈感，以胎盤作為原料，讓盲人重見光明。他突然領悟過去的受苦都是促成今日光景的養分。劇終年少好友含笑轉身離去，女友對他說「有過去才有今天」，王明旭終於與過往痛苦和解。「從黑暗到光明」不只是幫助盲人恢復視力的手術，也是他走出黑暗過往，迎向光明，開始生命新篇章的旅程。

同時擁有激光物理博士和激光醫學博士背景的他，至今已為5萬5000人完成手術，其中包括為4000多個醫師開刀，但他不認為使命該止於此。他創立了基金會Wang Foundation for Sight Restoration，為全球貧苦盲童進行免費復明手術，至今已幫助來自美國40多個州和55個國家的患者。

王明旭說，華人常以「說到做到」為美德，但在美國環境中，「說到做到」之後，還要「說出」。他希望此片能鼓勵華人走出舒適圈，多為主流社會解決問題，也勇敢說出自己的故事，讓世界看到華人的努力和貢獻。

三角地區的兩場試映座談會分別在民宅和教會舉行。(記者王明心/攝影)
三角地區的兩場試映座談會分別在民宅和教會舉行。(記者王明心/攝影)
華洋民眾會後與王明旭合影。(記者王明心/攝影)
華洋民眾會後與王明旭合影。(記者王明心/攝影)

華人 北卡 醫學

上一則

芝上半年房市 橋港區漲幅26.8%居冠

延伸閱讀

分析師：芭比熱潮不會持續太久

分析師：芭比熱潮不會持續太久
中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」

中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」
500妙點子 DNCR教你玩北卡

500妙點子 DNCR教你玩北卡
電影「Sight」南加提前放映 眼科醫師王明旭的美國夢

電影「Sight」南加提前放映 眼科醫師王明旭的美國夢

熱門新聞

長堤居民塔旺回想事發經過，慶幸自己即時發現狀況，報警救出女孩。（取自abc7截圖）

13歲德州女被綁架到南加 Help Me紙條獲救

2023-07-21 20:26
有些人在好市多購物時喜歡翻遍產品貨架以找到「最好的」。（本報資料照片）

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

2023-07-24 02:00
華府12日發生駕駛人駕車肇事後逃逸事件，一名華裔男子被撞死；由於車禍地點距白宮數條街口，治安單位如臨大敵。圖為2018年駕駛人駕車衝撞白宮路障後警方嚴加戒備。(Getty Images)

費城華男遊華府 白宮前遭撞死 女兒悲痛無法接受

2023-07-18 14:51
部分餐廳從疫情爆發後開始收取2％到4％不等的附加費，且一些餐廳至今仍然沒有取消。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情已過 全美15％餐館仍續收附加費

2023-07-20 10:48
休士頓居民麥可柯洛夫（Michael Kohlhof）被跳蚤咬到最後雙手掌和部分腳趾都遭截肢。（取自GoFundMe官網）。

被致命跳蚤咬到 德州男子慘遭截肢 差點送命

2023-07-22 17:55
教堂山北卡大學獲5星級評價，因素包括「喝一口古井水」的校園傳統。(記者王明心／攝影)

全美5星評級大學 教堂山北卡大入榜

2023-07-19 02:00

超人氣

更多 >
秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長

秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長
秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長

秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長
2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費

2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費
12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛

12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛
秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大

秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大