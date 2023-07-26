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亞城看板／大學申請講座、焦慮和憂鬱症講座

記者林昱瑄

玉山科技8/5大學申請講座

●美東南玉山科技學會將於8月5日(周六)下午1時30分在亞特蘭大僑教中心舉辦大學申請獎座，活動將為實體與線上同步轉播。此活動由豐盛基金會(Awsome Team Foundation)與海外青年文化大使(FASCA)共同協辦。

當天，前哈佛大學入學面試官Patrick Tapia、Occidental College入學招生高級助理院長Duanduan Hsieh、專業留學顧問HS2 Academy團隊主席Vickie Chiang，以及即將入學喬治亞大學(UGA)的Ryan Huang，將齊聚分享申請2024大學入學的文件準備、面試建議與申請經驗。

線上報名：https://MJseminar.eventbrite.com，地址：5377 New Peachtree Rd, Chamblee, GA 30341 。

健康講座8/6談焦慮和憂鬱症

●亞特蘭大台灣婦女會與美東南區北一女校友會近期將舉辦華人心理健康系列講座。首場線上講座將於8月6日(周日)下午3時，邀請精神科醫師沈璐(Dr. Lulu Tsai)及婚姻家庭諮商師陳鈺(Nicole Liu)暢談「如何面對成年人的焦慮和憂鬱症」。

沈璐將談論精神與身心疾病之差異，說明焦慮症和憂鬱症之症狀、起因、與治療，並建議緊急情況處理之機制及注意事項。

陳鈺將探討心理治療重點並舉例個案，也將提供美國社會資源資訊。

報名網址：https://forms.gle/CGKaPv6tL6CNxnCP7，講座連結將以電郵傳送。若有問題可電郵亞特蘭大台灣婦女會：[email protected]，或北一女校友會：[email protected]

亞特蘭大 憂鬱症 面試

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