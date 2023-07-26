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北卡洛麗-杜倫機場 7月航班座位增長冠全美

記者王明心／北卡羅來納州報導
北卡洛麗-杜倫國際機場(RDU)是全美增長最快的機場。 (RDU臉書)
北卡洛麗-杜倫國際機場(RDU)是全美增長最快的機場。 (RDU臉書)

根據航空公司的資料顯示，北卡洛麗-杜倫國際機場(RDU)今年7月份航班的可用座位數，比去年同期增加了19萬個，22.5%的增幅在全美國50強機場名列第一。

因民眾夏季出遊頻繁，RDU迎來了今年至今最繁忙的一個月。6月有134萬7508名乘客飛經機場，比去年同期增加了22%。7月4日長週末旅客數量也比2019年還要多。7月2日至7日期間，有近25萬6800名乘客飛經RDU，比2019年增長6%，比2022年增長24%。

法航將於10月開通直飛巴黎戴高樂機場(CDG)的航班，成為RDU的第15家航空公司。此航線將於10月30日開始，每周一、三、五由擁有279個座位的波音787直飛巴黎。此款飛機此前從未從RDU起飛，將提供從CDG到法航覆蓋的歐洲、印度及其他地區，近200個目的地的轉機途徑。

此外，微風航空(Breeze Airways)也將於11月增加另一航線，直飛邁爾斯堡佛州西南國際機場(RSW)。

根據RDU發布的消息，該機場從聯邦航空管理局(FAA)獲得了340萬元的撥款，用於購買四輛零排放電動巴士和相關的充電基礎設施。RDU於2019年開始使用四輛40呎長的班車，成為三角地區第一個使用零排放電動公車的公家機構。等預計明年初交車的四輛電動公車交付後，RDU的電動巴士車隊將增加到12輛。這是該機場永續經營計畫的一部分。

RDU管理局總裁兼首席執行長蘭德古斯(Michael Landguth)表示，從新增的航空公司和目的地到更多的乘客，RDU各方面都顯示增長跡象。現在正在進行的建設項目，也將在未來幾年強化機場乘客的旅行體驗。

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