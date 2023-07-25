按哩程收電動車稅 喬州試行彌補燃料稅收減少

喬治亞州交通廳表示，將測試以按照里程數以收取電動車駕駛費用的徵稅方式。(美聯社)

喬治亞州交通廳(DOT)即將啟動一項不同形式的交通稅實驗，以便從電動車 駕駛徵收稅賦。

該機構正尋找150名志願者參加一項由聯邦政府資助的試辦計畫，嘗試以基於行駛哩程數的稅收取代汽油和其他汽車燃料稅。華盛頓州、奧勒岡州和猶他州這三個州已採用了此種方式收取費用，而另外至少四個州也正在開展試辦計畫來測試這一概念。

隨著喬州 越來越多人從汽油車和卡車轉向油電混合車和電動車，導致可用於建設道路和高速公路的燃料稅收減少。技術進步提高了內燃機汽車的油耗，也減少了交通稅的徵收。

去年成立的一個立法研究委員會旨在尋找方法來適應該州高速公路上電動車的增長，該委員會建議將該州未來採用的任何基於哩程的稅收，應相當於汽油動力車駕駛所支付的燃油稅。

今年早些時候，隨著州議會辯論並隨後通過了一項法案，從2025年開始將對電動車電力徵收每千瓦時2.84分的消費稅，該議題也成為人們關注的焦點。

電動車車主和電動車技術倡導者抱怨說，新的消費稅，加上電動車車主已繳納的216元年度註冊費以及購買電力的州銷售稅，相當於三倍徵稅。

「我很高興交通廳正開展這個試驗計畫，」位於亞特蘭大的電氣化聯盟(Electrification Coalition)政策高級總監布萊爾(Anne Blair)說，該聯盟是一個致力於廣泛採用電動車的無黨派非營利組織。「但也許我們可以找到對更多司機更公平的辦法。」

交通廳的政策和政府事務主管沃勒(Josh Waller)表示，該機構將在接下來的幾個月內為此計畫招募志願者。他說，為期四個月的試驗將於今年年底開始，其中包括對志願者的調查，以了解他們如何比較支付哩程計稅的費用和使用汽油成本。

沃勒表示，測試期結束後，將在2024年上半年對結果進行初步分析。最終報告預計將在明年稍晚發布。

沃勒表示，試驗計畫將包括GPS和非GPS選項，以追踪志願者的行駛哩程。GPS選項將確定志願者在喬州境內與州外的行駛哩程數比較，這對於徵稅目的非常重要。

追蹤人們開車去向的想法引發了隱私 問題。但沃勒表示，隨著手機技術的出現，對隱私的擔憂基本上已經毫無意義。「我們隨身攜帶手機，早就洩露了很多信息。」

儘管如此，沃勒表示，該計畫將包括保護司機隱私的保障措施。沃勒表示，他預計各州目前正在進行的各種試驗計畫將不會很快導致此一收費方式的廣泛採用。

「這是交通稅收方式的重大變化。試驗計畫實際上是為了了解人們對此有何反應。目前，我們仍處於教育推廣階段。」