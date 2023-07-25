我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一審被判13年 吳亦凡強姦案二審北京開庭

蔡英文「身體不適」快篩確診新冠 公開行程取消

部分河段遭汙染 查塔胡奇重新開放

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
上個月喬州查塔胡奇河發生汙水洩漏事故導致部分河段關閉，近其該水道已重新開放。(Chattahoochee River National Recreation Area臉書)
上個月喬州查塔胡奇河發生汙水洩漏事故導致部分河段關閉，近其該水道已重新開放。(Chattahoochee River National Recreation Area臉書)

上個月喬治亞州查塔胡奇河(Chattahoochee River)發生汙水洩漏事故，導致部分河段關閉後，官員近日表示，該水道已重新向公眾開放。

據報導，由於富頓郡的Big Creek溪水回收設施(Water Reclamation Facility)的排放導致大腸桿菌污染升高，查塔胡奇河國家遊樂區(Chattahoochee River National Recreation Area)於6月下旬關閉了該河段。

該園區近日宣布，目前細菌水平已低於美國環境保護局(U.S. Environmental Protection Agency)建議的標準。

據WXIA-TV報導，自近三周前首次檢測到洩漏事件以來，園區每天都與水質監測及教育機構Chattahoochee Riverkeeper進行水質採樣。

國家公園管理局(National Park Service)官員在新聞稿中表示，在看到富頓郡該設施的採樣結果和流程不斷改進後，美國公共衛生服務官員支持其重新開放。

該園區計畫將繼續評估對野生動物、植被和水生資源的影響，並將監測其他三條步道—Medlock Bridge、Powers Island及Paces Mill的水質。

檢測 步道 喬治亞州

上一則

馬州豪車遭竊 險被送到海外 警方及時攔截

下一則

華府最後生日會 大熊貓美香慶25歲

延伸閱讀

慈湖拆光光？藍委：假訊息要酸桃園再踹侯友宜兩腳

慈湖拆光光？藍委：假訊息要酸桃園再踹侯友宜兩腳
視頻中的成都水上樂園高大上 現場看竟是這模樣 遊客怨

視頻中的成都水上樂園高大上 現場看竟是這模樣 遊客怨
北維州商業地產趨緩 新建、租賃減

北維州商業地產趨緩 新建、租賃減
騙2人赴緬摘器官未遂 主謀判8年開心交保

騙2人赴緬摘器官未遂 主謀判8年開心交保

熱門新聞

長堤居民塔旺回想事發經過，慶幸自己即時發現狀況，報警救出女孩。（取自abc7截圖）

13歲德州女被綁架到南加 Help Me紙條獲救

2023-07-21 20:26
有些人在好市多購物時喜歡翻遍產品貨架以找到「最好的」。（本報資料照片）

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

2023-07-24 02:00
華府12日發生駕駛人駕車肇事後逃逸事件，一名華裔男子被撞死；由於車禍地點距白宮數條街口，治安單位如臨大敵。圖為2018年駕駛人駕車衝撞白宮路障後警方嚴加戒備。(Getty Images)

費城華男遊華府 白宮前遭撞死 女兒悲痛無法接受

2023-07-18 14:51
部分餐廳從疫情爆發後開始收取2％到4％不等的附加費，且一些餐廳至今仍然沒有取消。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情已過 全美15％餐館仍續收附加費

2023-07-20 10:48
休士頓居民麥可柯洛夫（Michael Kohlhof）被跳蚤咬到最後雙手掌和部分腳趾都遭截肢。（取自GoFundMe官網）。

被致命跳蚤咬到 德州男子慘遭截肢 差點送命

2023-07-22 17:55
教堂山北卡大學獲5星級評價，因素包括「喝一口古井水」的校園傳統。(記者王明心／攝影)

全美5星評級大學 教堂山北卡大入榜

2023-07-19 02:00

超人氣

更多 >
長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素

長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素
小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品

小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品
父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒

父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒
中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處

中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處
40歲起養成8習慣 讓你多活24年

40歲起養成8習慣 讓你多活24年