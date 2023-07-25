部分河段遭汙染 查塔胡奇重新開放

上個月喬州查塔胡奇河發生汙水洩漏事故導致部分河段關閉，近其該水道已重新開放。(Chattahoochee River National Recreation Area臉書)

上個月喬治亞州 查塔胡奇河(Chattahoochee River)發生汙水洩漏事故，導致部分河段關閉後，官員近日表示，該水道已重新向公眾開放。

據報導，由於富頓郡的Big Creek溪水回收設施(Water Reclamation Facility)的排放導致大腸桿菌污染升高，查塔胡奇河國家遊樂區(Chattahoochee River National Recreation Area)於6月下旬關閉了該河段。

該園區近日宣布，目前細菌水平已低於美國環境保護局(U.S. Environmental Protection Agency)建議的標準。

據WXIA-TV報導，自近三周前首次檢測 到洩漏事件以來，園區每天都與水質監測及教育機構Chattahoochee Riverkeeper進行水質採樣。

國家公園管理局(National Park Service)官員在新聞稿中表示，在看到富頓郡該設施的採樣結果和流程不斷改進後，美國公共衛生服務官員支持其重新開放。

該園區計畫將繼續評估對野生動物、植被和水生資源的影響，並將監測其他三條步道 —Medlock Bridge、Powers Island及Paces Mill的水質。