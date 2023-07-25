高中州考成績占比 喬州允許降至10%

喬治亞州教育委員會近日投票通過由州督學伍茲(Richard Woods)推動、允許該州學校調降州考成績占高中該科比重至10%。(美聯社)

喬治亞州教育委員會近日以9比3票，表決通過將該州標準化測驗在高中課程成績中的最低占比，調降到10%。

到目前為止，各學區 必須將代數、美國文學與作文、生物和美國歷史等課程的期末州考成績計算在內，並在公校學生該科成績中占有至少20%的比率。但新法通過後，各學區可選擇將該比重降低到10%。

這些變化將在即將到來的2023-2024學年生效。

喬州 督學伍茲(Richard Woods)支持這項舉措，他說，該計畫旨在降低喬州對標準化考試的重視程度。在董事會投票後的一份聲明中，共和黨籍的伍茲說「某天的某次測試」(a single test, on a single day)重要性不應該這麼高，「高風險的標準化考試並不是確定學生表現的唯一方法，我相信我們的老師作為教育專家，能夠監控學生的學習」。

學生仍然需要通過考試才能獲得該課程學分。但支持者表示，一些在其他方面表現良好的學生，在考試失敗時會受到懲罰。他們主張學區和教師應該能夠決定如何給學生評分。

但反對者稱，標準型測驗可確保各學區教授該州標準所要求的材料，並確保學生承擔學習責任。他們還提到，這些測試是喬州所有181個學區和特許高中的重要的共同衡量標準，而減少這些測驗意味著學生將不會保持努力。

董事會成員羅亞爾(Mike Royal)是反對者之一，他說，一些學區告訴他，不會降低成績的比例。但他擔心表現較差的地區可能會採取這種選擇。

伍茲近年來推動大幅削減州測試並降低其重要性。但一些長期任職的董事會成員仍然支持共和黨花費數十年建立的舊制度。

喬州過去要求高中學生進行八項期末考試，但議會批准了伍茲和州長坎普(Brian Kemp)支持的一項計畫，到2020年將八項減少到四項。聯邦政府要求高中生至少參加一項數學、科學和英語/語言藝術考試，喬州也將美國歷史列入考試要求。

伍茲成功地推動董事會成員在疫情流行的第一年讓高中考試只佔學生成績的0.01%，伍茲之所以提出這個百分比，是因為州立法者拒絕取消考試的比重。

伍茲還在疫情第二年時推動免除所有州考試，但遭到聯邦教育部 的阻止。