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阻建警察城市 亞城推選民簽署辦公投

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
「阻止警察城市」的一名活動人士正以電腦工作收集選民的簽名，以便請願舉行公投，讓選民決定該設施的設立是否合法有效。(美聯社)
「阻止警察城市」的一名活動人士正以電腦工作收集選民的簽名，以便請願舉行公投，讓選民決定該設施的設立是否合法有效。(美聯社)

過去一個月，「阻止警察城市(Cop City)」活動的積極分子，持續試圖在8月15日前收集7萬多名亞特蘭大登記選民的簽名，以推動該建設項目舉行公投。代表亞城的律師日前在一份法庭文件中則辯稱，要求停止警察城市的請願活動「徒勞」且「無效」。

根據擬議在11月舉行的公投，選民將投票決定是否廢除授權租賃該市公有地的法令，原計畫的警察城市預計蓋在該市公有土地。

該市律師對此表示，這項請願行為來得太遲。因為該市「已使用」在2021年獲得簽署租賃協議的授權，不能追溯撤銷。

活動人士不認同這個論點，稱其是「對民主進程令人震驚和暴力的攻擊」(a shocking and violent assault on the democratic process)。

警察城市投票聯盟(Cop City Vote coalition)主要組織者胡克斯(Mary Hooks)在聲明表示，「從拖延到恐嚇，再到現在的情況，很明顯該市不遺餘力確保民眾在不同意市府決定時沒有追索權(resourse)。」

警察城市的主要支持者之一、亞城市長狄更斯(Andre Dickens)在7月5日的記者會上表示，他覺得(公投)不會成功。但他提到，「我們將確保繼續監控這一過程。不過，執法部門或市府中沒有人會妨礙民眾行使憲法賦予的請願權。」

市長辦公室日前發表聲明指責活動人士率先將這個問題提交給法院。由於培訓中心將設在底克甫郡(DeKalb)，但當地居民不屬亞城範圍，無法在請願書上簽名，因而提起訴訟。

狄更斯的發言人表示，市府無意與法院接觸，而是更願意讓請願程序按照州公投程序進行。「然而，底克甫郡的一小群非亞城居民將市府告上法庭，市府被迫做出回應。」

狄更斯等人表示，這項耗資9000萬元的設施將取代不足的培訓設施，並有助於解決三年前全美各地針對警察暴行和種族不公正的抗議活動後，導致警察雇用和留任的困難度增加。

全美各地的活動人士也加入了反對行列，他們擔心此舉將導致警察更加軍事化，而且它的建設將對貧困及非裔佔多數地區的環境帶來更大破壞。 「阻止警察城市」活動已經持續了兩年多，有時甚至演變成破壞公物和暴力行為。

組織者有意仿效了喬州沿海地區日前的一次成功公投活動。去年，卡姆登郡(Camden)居民以壓倒性多數投票阻止官員建造用於將商業火箭送入太空的發射台。

喬州最高法院2月份一致維持卡姆登郡公投的合法性，儘管公民是否可以否決地方政府的決定，仍然是個懸而未決的問題。

公投 投票 喬州

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