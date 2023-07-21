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喬州更新選民名單 刪除逾19萬人

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
喬州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)表示，該州近日完成最新的選民名單更新，一共有超過19.1萬人自名單中被除名。(記者林昱瑄╱攝影)
喬州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)表示，該州近日完成最新的選民名單更新，一共有超過19.1萬人自名單中被除名。(記者林昱瑄╱攝影)

喬治亞州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)18日宣布更新該州選民紀錄，從選名名單中刪除了超過19萬1000人。

州務卿辦公室表示，這些被刪除者有些是因為郵件被退回，有些則因為其名列於全國地址變更列表(National Change of Address list)，這些名單上的選民已被更改為「非活躍狀態」(inactive status)。

這些選民將收到郵寄通知。如果想留在喬州的選民名冊上，可在收到通知後的30天內聯繫各郡的選務登記辦公室。

拉芬斯伯格表示，「喬州的選民名冊是全美最乾淨的。這樣的名單維護工作確保了本州選舉的完整性。」

州務卿辦公室指出，這一過程是例行公事，也是法律要求的「非選舉年名單維護過程」(non-election year list-maintenance process)的一部分。

要符合喬州選民資格， 民眾必須為美國公民，並為喬州某郡的合法居民。近行選民登記時該民眾需年滿17又1/2歲，年滿18歲才能投票。另外，該民眾也不能因涉及道德敗壞的重罪而服刑或未被法官認定為精神上無行為能力。

選民登記方式可以線上方式申請：https://shorturl.at/pDTVY；或可下載申請表：https://shorturl.at/hART0，填寫完畢後將其郵寄至州務卿辦公室。民眾也可前往各地的監理站(Department of Driver Services)完成登記。

如果民眾想檢查其選民登記狀態或更新聯絡方式，可上網「我的選民」(My Voter Page)頁面：https://mvp.sos.ga.gov/s/。

喬州 選民登記 喬治亞州

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