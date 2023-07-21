養樂多花3億亞城附近建廠 將雇用90人

養樂多公司(Yakult Honsha Co.)將投資3.05億在亞特蘭大西北部建廠，雇用90人。(Yakult USA臉書)

生產益生菌飲料的日本 公司養樂多(Yakult Honsha Co.)將投資3.05億元在亞特蘭大西北部建造工廠，預計雇用90人。

該公司美國子公司表示，位於Cartersville的新廠計畫將自2026年開始投產。該公司總部位於東京，生產發酵乳飲料養樂多，其功效可幫助消化健康，產品已在全球40個國家銷售。

養樂多於2014年在加州 洛杉磯附近的芳泉谷(Fountain Valley)開設了第一家工廠。該廠每天的產量高達95萬瓶。養樂多於2019年開始在美國各地銷售其產品，喬州 工廠預計將比加州工廠規模更大。

養樂多美國分公司首席執行長Yuraka Misumi表示，喬州廠將是支持全美擴張的良好後勤基地。「相信新工廠將成為美國東部和中部市場的主要供應商。我們很高興通過開設這個新地點為美國客戶提供更多機會。」

只要工人年收入至少有3萬1300元，養樂多就有資格獲得5600億元的州所得稅抵免，五年內每份工作可減稅1250元。該公司可能有資格獲得其他激勵措施，包括Cartersville和巴托郡(Bartow)的財產稅減免。

喬州官員稱，此廠是日本在該州投資的另一個例子，稱超過460個日本工廠雇用了超過4萬9000名喬州人。2022年，喬州與日本之間的貿易總額超過97億元，使日本成為該州第六大貿易夥伴。