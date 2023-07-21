中華文化學校夏令營 學員豐收

今年參與夏令營的中華文化學校師生及志工們。(記者閻尚恩╱攝影)

已舉辦近20年的亞特蘭大 中華文化學校暑期青少年夏令營，15日圓滿落幕，近80名學員參與學習，包括2位來自台灣國際學校學生專程抵美參加。僑委會也外派了民俗舞蹈老師曾慧禎和民俗體育老師郭聆鈴前來教學。

營隊由16位大哥哥大姊姊組成輔導員，以及五位老師、四位志工及一位駐營醫師負責，所有人入住肯尼索州立大學(KSU)位於喬治亞州 馬瑞亞塔(Marietta)的校區，進行為期一周，包括文化體驗、體育、才藝表演、團隊競賽等活動。學生們除了營隊活動外，也學習團體合作及生活自理。

每日的課程從9日早上8時早操開始，上午有多種文化課程，如體育、藝術、舞蹈，也有球類運動、才藝或短劇表演、團隊競賽和探險尋寶等。下午和晚間的活動都由輔導員帶領，第五天晚上則安排了舞會和電影晚會。

15日早上營隊的結業典禮上首先播放過往營隊回顧，學員們也在父母師長面前展現學習成果；包括示範每日早操，戲劇表演和各小隊表演隊呼。另外還有扯鈴演出「從鈴開始、舞動鈴心」，功夫「鐵扇雄風、山地風情」，郭聆聆老師則表演專業扯鈴，閉幕前全體演唱歌曲「朋友」。

校長林香蘭表示，學員們從第一天互不認識，到經過七天六夜相處，最終彼此熟識打成一片。她說，這一周來雖然經歷了許多挑戰，但許多孩子透過面對面上課以及與他人互動溝通的機會，最終都適應了團隊規則，融入團體生活，學會互相幫助，值得肯定。

她特別感謝輔導員，其中許多是以往學員抽空回來帶領營隊，輔導學弟妹，是文化傳承的最佳範例。她也感謝大班的學員特別照顧小班及中班的孩子，大家像是處在大家庭中。

她也感謝家長們100%的信任以及各贊助商，包括中華民國 (台灣)僑委會、豐盛基金會(Awesome Team)、Evermark、First Bank、The Peters Team、MAXZONE、亞特蘭大華人國際獅子會、南方蔬菜等的大力支持，讓營隊圓滿成功。

代表學校董事會，同時也是贊助商的邱婷蘭，看了過往影片以及學員們的表演很感動，她感謝學校多年來持續將中華文化傳承給下一代。

當天，駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處組長李瑞徵以及僑務諮詢委員王祥瑞，都上台致詞慶賀營隊舉辦成功。