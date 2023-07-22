吳建民獲任APEC名譽主辦委員會成員

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民(左)與舊金山市長布里德(右)。 (East West Bank提供)

華美銀行董事長兼最高執行長、亞太經濟合作組織(APEC )商貿諮詢委員會主席吳建民 (Dominic Ng)最近獲舊金山 市長倫敦·布里德(London Breed)的委任，成為2023年APEC名譽主辦委員會(Honorary Host Committee)成員。

同時被任命的委員包括「榮譽議長」(Speaker Emeritus)裴洛西(Nancy Pelosi)、加州 州長紐森(Gavin Newsom)、加州副州長庫納拉基斯(Eleni Kounalakis)、參議員范士丹(Dianne Feinstein)、參議員帕迪拉(Alex Padilla)、加州財務長馬世雲(Fiona Ma)，以及舊金山市檢察官邱信福(David Chiu)。

APEC成立於1989年，是亞太地區促進貿易投資、經濟增長和區域合作的主要論壇。美國希望通過參與APEC，進一步打造一個自由、公平和開放的經濟政策議程，為當地勞工、企業和家庭謀福祉。目前，參與APEC的21個成員經濟體共佔全球人口的近40％(近30億人)，以及全球貿易的近50％。

舊金山市長倫敦·布里德表示，舊金山有幸獲得州內和聯邦領袖的大力支持，十分感謝名譽主辦委員會成員。他們將透過這一職務進一步加強與舊金山政府的合作，確保2023年APEC會議的成功舉行。他有信心，在委員會成員與社會各界的共同努力下，舊金山將在全球舞台上大放異彩。

由白宮委任為APEC商貿諮詢理事會主席的華美銀行董事長吳建民說：「自去年夏天被任命為APEC商貿諮詢理事會主席以來，我一直在與其他來自亞太地區的代表緊密合作，以期改善區域內的社會經濟問題。我很榮幸能夠加入APEC名譽主辦委員會，同時也十分期待在11月與政商各界代表於舊金山會面。」

亞太經合組織工商領導人峰會(APEC CEO Summit)將在今年11月於舊金山莫斯康展覽中心(Moscone Center)舉行。屆時，來自亞太地區的近500名國際商業領袖、上千名媒體工作者以及近3萬名代表將齊聚一堂，圍繞「創造經濟機遇」(Creating Economic Opportunity)主題，就推動經濟發展的三大板塊展開討論：貿易投資、創新與數字化，以及兼顧可持續性(又譯永續)和包容性的安全均衡發展。