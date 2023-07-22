我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彩券獎金 外國人無證客都能領…但有非法移民領獎後被抓

女足世界盃／史密斯梅開二度 美國3：0勝越南 小組賽首勝

吳建民獲任APEC名譽主辦委員會成員

亞特蘭大訊
華美銀行董事長兼最高執行長吳建民(左)與舊金山市長布里德(右)。 (East West Bank提供)
華美銀行董事長兼最高執行長吳建民(左)與舊金山市長布里德(右)。 (East West Bank提供)

華美銀行董事長兼最高執行長、亞太經濟合作組織(APEC)商貿諮詢委員會主席吳建民 (Dominic Ng)最近獲舊金山市長倫敦·布里德(London Breed)的委任，成為2023年APEC名譽主辦委員會(Honorary Host Committee)成員。

同時被任命的委員包括「榮譽議長」(Speaker Emeritus)裴洛西(Nancy Pelosi)、加州州長紐森(Gavin Newsom)、加州副州長庫納拉基斯(Eleni Kounalakis)、參議員范士丹(Dianne Feinstein)、參議員帕迪拉(Alex Padilla)、加州財務長馬世雲(Fiona Ma)，以及舊金山市檢察官邱信福(David Chiu)。

APEC成立於1989年，是亞太地區促進貿易投資、經濟增長和區域合作的主要論壇。美國希望通過參與APEC，進一步打造一個自由、公平和開放的經濟政策議程，為當地勞工、企業和家庭謀福祉。目前，參與APEC的21個成員經濟體共佔全球人口的近40％(近30億人)，以及全球貿易的近50％。

舊金山市長倫敦·布里德表示，舊金山有幸獲得州內和聯邦領袖的大力支持，十分感謝名譽主辦委員會成員。他們將透過這一職務進一步加強與舊金山政府的合作，確保2023年APEC會議的成功舉行。他有信心，在委員會成員與社會各界的共同努力下，舊金山將在全球舞台上大放異彩。

由白宮委任為APEC商貿諮詢理事會主席的華美銀行董事長吳建民說：「自去年夏天被任命為APEC商貿諮詢理事會主席以來，我一直在與其他來自亞太地區的代表緊密合作，以期改善區域內的社會經濟問題。我很榮幸能夠加入APEC名譽主辦委員會，同時也十分期待在11月與政商各界代表於舊金山會面。」

亞太經合組織工商領導人峰會(APEC CEO Summit)將在今年11月於舊金山莫斯康展覽中心(Moscone Center)舉行。屆時，來自亞太地區的近500名國際商業領袖、上千名媒體工作者以及近3萬名代表將齊聚一堂，圍繞「創造經濟機遇」(Creating Economic Opportunity)主題，就推動經濟發展的三大板塊展開討論：貿易投資、創新與數字化，以及兼顧可持續性(又譯永續)和包容性的安全均衡發展。

APEC 舊金山 加州

上一則

葉忠醫生30多年專業經驗 最擅長輕醫美　優惠大酬賓肉毒素(Botox)去額頭紋僅 $99

下一則

國泰銀行公佈：2023年度國泰銀行獎學金獲獎名單

延伸閱讀

活化金山閒置寫字樓 布里德：盼加大市中心設分校

活化金山閒置寫字樓 布里德：盼加大市中心設分校
保衛亞裔尊嚴 任重道遠

保衛亞裔尊嚴 任重道遠
洛城新語／保衛亞裔尊嚴任重道遠

洛城新語／保衛亞裔尊嚴任重道遠
布里德年薪44.4萬元 加州市長中最高

布里德年薪44.4萬元 加州市長中最高

熱門新聞

長堤居民塔旺回想事發經過，慶幸自己即時發現狀況，報警救出女孩。（取自abc7截圖）

13歲德州女被綁架到南加 Help Me紙條獲救

2023-07-21 20:26
愛達荷州等12個州檢察長聯手捍衛佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)所簽署，以國安之名，禁止中國人在州內靠近美軍基地或重大基建設施附近購買土地的佛州SB264法案。圖為華人遊行示威，反對這一法案。(Getty Images)

佛州以國安為由「禁中國公民置產」12州檢長力挺

2023-07-15 21:57
華府12日發生駕駛人駕車肇事後逃逸事件，一名華裔男子被撞死；由於車禍地點距白宮數條街口，治安單位如臨大敵。圖為2018年駕駛人駕車衝撞白宮路障後警方嚴加戒備。(Getty Images)

費城華男遊華府 白宮前遭撞死 女兒悲痛無法接受

2023-07-18 14:51
部分餐廳從疫情爆發後開始收取2％到4％不等的附加費，且一些餐廳至今仍然沒有取消。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情已過 全美15％餐館仍續收附加費

2023-07-20 10:48
費城德國鎮「威克歷史古宅花園」內盛開的「塔森德玫瑰」已有百年歷史，卻遭竊賊剪下約四呎長的枝幹，嚴重損傷玫瑰。(威克歷史古宅花園臉書)

費城威克古宅鎮館之寶百年玫瑰 半夜被人剪走損傷嚴重

2023-07-15 02:00
教堂山北卡大學獲5星級評價，因素包括「喝一口古井水」的校園傳統。(記者王明心／攝影)

全美5星評級大學 教堂山北卡大入榜

2023-07-19 02:00

超人氣

更多 >
好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物

好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物
「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬

「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬
不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管

不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管
阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她

阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她
7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲