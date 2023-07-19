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北卡蟬聯全美最佳商業州

記者王明心／北卡羅來納州報導
北卡被財經電視台CNBC評為2023年美國最佳商業州。(北卡商業廳臉書)
北卡被財經電視台CNBC評為2023年美國最佳商業州。(北卡商業廳臉書)

北卡近日被財經電視台CNBC評為2023年美國最佳商業州(America's Top State for Business)，這是北卡連續第二年獲此佳績。

州長庫伯(Roy Cooper)表示，此成果得力於北卡訓練有素、敬業且多元化的勞動力，表示要持續成功發展，投資教育和人民福祉。

商業廳廳長桑德斯(Machelle Baker Sanders)也指出，北卡去年創造2萬9000個新就業崗位和193億元的投資，這是協作領導和辛勤工作的結果。她為北卡獲此佳績感到驕傲。

CNBC此研究考察了10個競爭力類別的86個指標。北卡在勞動力方面排名第一，並在經濟、技術、創新，以及獲得資本方面名列前茅。這是CNBC連續第二年將北卡評為美國商業最佳州，也是該排名歷史上第二次有一州連續兩年位居榜首。 自2017年以來，北卡已四次躋身排名前五名。

CNBC指出，北卡連續兩年奪冠是因該州的經濟蓬勃發展以及蘋果等公司的業務不斷增長，工人紛紛湧入該州。僅在2023年，就有Bosch在林肯頓(Lincolnton)投資1.3億元擴建其電動工具製造工廠、ProKidney細胞治療公司在綠堡(Greensboro)建造價值4.58億元的生物製造工廠、家禽飼養商Select Genetics也在綠堡投資5800萬元建造火雞生產設施。

在這之前，Apple、半導體材料製造商Wolfspeed、豐田、越南電動汽車製造商VinFast，和製造現代超音速客機的Boom Supersonic等大公司落腳北卡，對該州的先進製造業、清潔能源和技術產業發展幫助很大。

這不是北卡今年第一次在商業發展方面獲得肯定。根據商業廳資料，北卡今年先是獲頒「選址雜誌」(Site Selection Magazine)的「繁榮杯」(Prosperity Cup)，該獎表彰州級經濟發展機構的競爭力及其獲取資本投資的成功。

「地區發展」(Area Development)雜誌頒發「白金鏟獎」(Platinum Shovel Award)，該獎旨在表揚在投資和創造就業方面超越黃金標準的州；「商業設施」(Business Facilities)雜誌將年度最佳州獎(State of the Year)頒發給北卡，指其創造了歷史性的經濟發展和就業增長。

CNBC所評選的2023年最佳商業州前十名依序為北卡、維吉尼亞州、田納西州、喬治亞州、明尼蘇達州、德州、華盛頓州、佛州、猶他州、密西根州。

北卡各方面商業發展的評分。(CNBC網站)
北卡各方面商業發展的評分。(CNBC網站)

北卡 投資 就業

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