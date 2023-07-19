踏青、藝術、市集 北卡洛麗活動繽紛

洛麗觀光局推薦免費遊玩去處，鼓勵大家多多利用。(該局官網)

北卡 洛麗觀光局提供大洛麗地區30個免費遊玩去處，並鼓勵大家多多前往享受夏日美好時光。

這些免費遊玩去處包括：

• William B. Umstead州立公園：擁有超過5000畝的森林、小徑和湖泊，可徒步旅行、騎自行車、騎馬、划獨木舟。

• 街頭尋找壁畫：在洛麗街頭有30多件令人驚嘆的藝術作品，是完美的拍照機會。

• 藝術空間(Artspace)：這個市中心的藝術空間有3萬平方呎的畫廊，可近距離觀察藝術家的工作方式。

• 北卡美術館：被評為全美前25個博物館 之一，遊客可在室內觀賞畫作，也可在展示裝置藝術品的公園漫步。

• 州立農夫市場：擁有75畝的室內和室外攤販空間，提供新鮮水果、蔬菜、肉類，還可參觀特色禮品店以及到市場餐廳用餐。

• Johnson湖公園：位於州大附近，公園內有條3哩的綠道。湖本身超過150畝，提供划船課程，也可全年以5至7元的價格駕駛自己的無動力船。

• Neuse River綠道步道：全長27.5哩不間斷，是全年戶外休閒的天堂，有歷史遺跡和橫跨濕地的吊橋。

• 坡伯故居博物館(The Pope House Museum)：是北卡唯一的非裔美國人故居博物館。Manassa Thomas Pope醫師是那個時代唯一競選南方首府市長的非裔，故居建於1901年，內有原始家具、文物和可追溯至1851年的文件。

• Oakwood歷史區：該30個街區有一系列19世紀末和20世紀初維多利亞風格的住宅和美麗花園，可駕車或步行探索。

• 北卡自然科學博物館：展品範圍從詳細的立體模型到有活體動物的實際生態系統，還有講座、討論、課程、現場科學節目、3D電影院等。

• 北卡州大JC Raulston植物園 ：佔地10畝，展出從世界各地採集的5000多種植物，近20個不同的花園可供探索，是享譽全美的植物園。

• 州長官邸：這座維多利亞風格的宅邸裡充滿18和19世紀的精美家具和藝術品，曾被前總統羅斯福形容為「美國最美麗的州長官邸內部裝飾」。9月13日至11月9日期間每周三和周四提供30分鐘的宅邸導覽。5人以上的團體，須提前兩周預訂。